Amerikan televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 77. Primetime Emmy Ödülleri, dün gece sabaha karşı gerçekleştirilen görkemli törenle sahiplerini buldu. Televizyonun en parlak yıldızlarını bir araya getiren gecenin açılışını ünlü komedyen ve sunucu Stephen Colbert yaptı.

Colbert’ten kendi programına gönderme

Sahneye çıktığında dakikalarca ayakta alkışlanan Colbert, salondaki izleyicilere “Oturun! Çok teşekkür ederim. Devam etmeliyiz” diyerek karşılık verdi. Ardından, Mayıs 2026’da sona erecek The Late Show programına atıfta bulunarak, “İşe alım yapan var mı? Çünkü bu gece yanımda haziran ayında müsait olacak 200 nitelikli aday var” sözleriyle büyük kahkahalar topladı.

Özgeçmiş şakasıyla salonda kahkaha tufanı

Konuşmasına devam eden Colbert, cebinden çıkardığı gençlik yıllarına ait vesikalık fotoğrafının bulunduğu bir özgeçmişi izleyicilere gösterdi. “Bir süredir vesikalık fotoğrafımı güncelleme fırsatım olmadı ama hâlâ işe yarıyor sanırım” diyerek salonu yeniden güldürdü.

İstanbul esprisi geceye damga vurdu

Colbert’in yaptığı espriler arasında Türkiye de vardı. Son yıllarda İstanbul’un estetik cerrahideki uluslararası başarısına değinen ünlü sunucu, “İstanbul’dan döndükten sonra onun gibi olacağımdan eminim” ifadelerini kullandı ve eliyle yüzünü gerdirme hareketi yaptı. Bu göndermesi salondan büyük alkış aldı.

Harrison Ford’a Spielberg göndermesi

Ünlü sunucu daha sonra elindeki özgeçmişi usta oyuncu Harrison Ford’a vererek, “Bunu Steven Spielberg’e götür” dedi. Salondaki eğlenceli atmosfer, Colbert’in esprili sunumuyla doruğa çıktı.

Seth Rogen’a “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü

Colbert, kısa süre sonra sahneye dönerek Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibini açıkladı. Ödül, The Studio dizisindeki performansıyla Seth Rogen’a gitti.