Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem bu akşam İstanbul Cihangir’deki evinde gözaltına alındı.

4 yıl önceki röportaj gündeme geldi

Göntem’in gözaltına alınma gerekçesinin, 4 yıl önce verdiği bir YouTube röportajında kullandığı ifadeler olduğu öğrenildi.

“Çıplak” dizisine dair sözler tartışma yaratmıştı

Göntem’in o dönem senaristliğini yaptığı “Çıplak” dizisine dair sözleri dikkat çekmişti. Röportajda, “Kızlar hayallerini gerçekleştirmek için kendilerine eğlenceli bir yol bulmuş. Para karşılığı seks yapıyorlar, bunda ne var ki! Onlara bu motivasyonu ülke şartları veriyor” ifadelerini kullanmıştı.

Göntem, Kızılcık Şerbeti ekibinde

Merve Göntem, son dönemde geniş kitleler tarafından izlenen ve tartışmalarıyla gündemde olan “Kızılcık Şerbeti” dizisinin de senarist kadrosunda yer alıyor.

Soruşturma sürüyor

Göntem’in ifadeleri ve gözaltı süreciyle ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.