Son Mühür - ABD’de perakende kahve fiyatları, Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 21 artış gösterdi. Bu, Ekim 1997’den bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artış olarak öne çıktı. Tüketici Fiyat Endeksi’ne (CPI) göre ise kahve fiyatları aylık bazda yüzde 4 artışla son 14 yılın en hızlı yükselişini yaşadı.

Fiyatlar etkilenecek

ABD, dünya genelinde en çok kahve ithal eden ülke konumunda bulunuyor. Ulusal Kahve Birliği’nin verilerine göre, ülkede tüketilen kahvenin yüzde 99’u yurt dışından temin ediliyor. Ancak Trump yönetimi döneminde getirilen yüksek gümrük tarifeleri kahve fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre Brezilya, ABD’nin en büyük kahve tedarikçisi olmasına rağmen, Brezilya’dan gelen kahveye yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanıyor. Bu vergi, ABD’nin herhangi bir ülkeye uyguladığı en yüksek tarifeler arasında yer alıyor. Trump’ın bu kararının, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun yargılanması ve mahkumiyetine tepki olarak alındığı ifade ediliyor.

Yüzde 20 gümrük vergisi

Brezilya dışında en büyük ikinci ihracatçı olan Kolombiya’dan yüzde 10, üçüncü sıradaki Vietnam’dan ise yüzde 20 gümrük vergisi alınıyor. Büyük markalar ve küçük kahve dükkanları, bu vergi artışlarının fiyatlara yansımasını önlemek için uzun süre dirense de, uzmanlar artık bu maliyetlerin kaçınılmaz olarak tüketici fiyatlarına yansıdığını belirtiyor.

Starbucks'ta zam hazırlığı

Folgers ve Cafe Bustelo markalarının sahibi J.M. Smucker’s, geçen ay yaptığı bilanço açıklamasında, kış aylarında kahve ürünlerine üçüncü kez zam yapacağını duyurdu. Şirket, ilk zamı Mayıs, ikinci zamı ise Ağustos ayında gerçekleştirmişti. New Orleans merkezli “French Truck Coffee” zinciri ise artan maliyetleri karşılamak amacıyla tüm siparişlere yüzde 4 “tarife ücreti” eklemeye başladı. Öte yandan, kahve devi Starbucks şu anda fiyatları artırmıyor; Temmuz ayındaki bilanço toplantısında, uyguladıkları tedarik stratejileri sayesinde kahve tarifelerinin etkisinin piyasaya göre daha yavaş yansıdığını açıkladılar. Şirket yetkililerine göre, kahve maliyetlerindeki yıllık artışın en yüksek seviyeye ulaşması 2026’yı bulacak.