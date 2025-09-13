Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Göktuğ Multimedya AŞ’ye ait Flash TV’nin satışa çıkarıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, satış kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle İstanbul’da 17 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

TMSF açıklamasında, ihaleye katılmak isteyen şirketlerin 8.4 milyon TL teminat yatırması gerektiği bildirildi.

Kurum, satış sürecinde şeffaflık ve rekabet ilkelerine uygun hareket edileceğini vurguladı.

Açıklamada, Flash TV’nin muhammen bedelinin 84 milyon TL olduğu belirtildi.