Son Mühür / İnsanlık tarihinin en büyük utançlarından kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nda katledilen 8 bin 372 can Buca’da unutmadı. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, yaşanan acının insanlığın ortak vicdanında daima canlı tutulması gerektiğini söyleyerek hayatını yitirenlere rahmet diledi. Buca Srebrenitsa Anıtı önünde gerçekleştirilen programa Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Barbaros Taşer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Asla unutturmayacağız…”

Törende hem İstiklal Marşı hem de Bosna Hersek Milli Marşı okundu. Anma programında konuşan başkan vekili Benzer, “Takvimler ne kadar ilerlerse ilerlesin, modern dünyanın gözleri önünde yaşanan o kapkara günlerin yüreklerimizde açtığı yara ilk günkü gibi derin, hissettiğimiz sızı ilk günkü kadar tazedir. Çünkü Srebrenitsa, sadece geçmişte kalmış bir trajedi değil, insanlığın ortak vicdanında açılmış ve asla kapanmayacak bir gediktir. Mavi kelebeklerin izinde bulduğumuz her bir mezar, bizlere Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç’in o tarihi ve sarsıcı uyarısını hatırlatmaktadır: ‘Unutulan soykırım tekrarlanır.’ Srebrenitsa’da şehit edilen her bir can, aradan geçen yıllara rağmen bugün hala dualarımızda ve kalbimizin en özel yerindedir. Masumların çığlığını, Srebrenitsa'yı asla unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Buca Belediyesi Tarık Akan Kültür Merkezi Tiyatro Topluluğu oratoryo gösterisi sergiledi. Törende duygusal anlar da yaşanırken katılımcıların Srebrenitsa Anıtı’na karanfil bırakmasının ardından sona erdi.