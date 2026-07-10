Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı birinci olağan meclis birleşiminde Buca’nın Güney Planlama Bölgesi 1’inci Etap’a ilişkin hazırlanan imar planlarına yönelik çok sayıda itiraz gündeme gelecek. Nisan ayında kabul edilen ve 21 Mayıs ila 19 Haziran 2026 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'na yönelik itirazlar meclise gelecek.

Caroline Koç’tan itiraz geldi

Söz konusu plana yönelik gelen 9 itirazın arasında dikkati çeken bir isim de yer aldı. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Koç Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa V. Koç'un eşi Caroline Nicole Koç da plana itiraz etti. İzmir’in köklü Levanten ailelerinden Giraud ailesine mensup ve Koç ailesinin gelini olarak tanınan Caroline Koç, itirazını vekili Muhammet Akbulut aracılığıyla iletti.

Buca Hipodromu çevresindeki değerli arazileri de kapsayan bölge, geçmiş dönemlerde de mülkiyet ve imar tartışmalarıyla gündeme gelmişti. Söz konusu planlamayla birlikte Giraud Köşkü ve çevresi korunacak alan ilan edilse de bazı bölümlerin yapılaşmaya açılması da gündemde.

Caroline Koç’un da mensubu olduğu Giraud ailesi, İzmir Yün Mensucat Fabrikası’nın eski sahibi olan ve 1790’larda İzmir’e gelerek kentin ticari tarihinde köklü bir geçmişe sahip. Ailenin temsilcilerinden Caroline Koç ise 12 Eylül 1971 tarihinde İzmir'de doğdu. Annesi Marianne, babası ise iş insanı Hérvé Giraud.

Toplu itiraz edenler de var

Söz konusu plana, Koç’un dışında bölgede yaşayan vatandaşın sunduğu 702 dilekçeli toplu itirazın yanı sıra, 17 dilekçeden oluşan ayrı bir dosyayla da itiraz edildi. Aynı zamanda TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ile Temiz İzmir Derneği adına Ercüment Şahin ve Nivent Kurtuluş gibi isimlerin de itirazları meclis toplantısında görüşülecek.