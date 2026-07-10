Son Mühür/Hüseyin Demir Bucaspor 1928 taraftarları yeni sezon öncesi bir araya geldi. Eski kulüp binasının önünde toplanan taraftarlar birlik ve beraberlik mesajlarını iletti. Sarı fırtınaların eski tesisi Cemil Şeboy Bucaspor Tesisleri’nin ise durumu içler acısı halde olması sporseverleri üzdü. Bucaspor altyapı tesislerinin çevresinde yaşanan alkol tüketimi, aileleri ve taraftarların tepkisine neden oldu. Bucafanclub temsilcileri, “Çocuklarımızın spor yaptığı bu alanlarda güvenliği biz sağlayacağız, nöbetteyiz” dedi. Bucaspor’un taraftar liderlerinden Şeytan Murat lakaplı Murat Tekmanlı ve taraftarlar bir araya geldi.

“Sarı fırtınalar zor günlerden geçiyor”

Bir dönemler Süper Lig’de fırtına estiren, yetiştirdiği oyuncularla Türk futboluna damga vuran Bucaspor’un düşüşü devam ediyor. Geçtiğimiz sezon TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Ankaragücü'ne deplasmanda 1-0 yenilen Bucaspor 1928, 3. Lig'e düştü. Sarı fırtınalar 3. Lig'e 5 yıl sonra merhaba dedi. İzmir temsilcisi altyapıdan önemli oyuncular yetiştirirken A takımda ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşuyor. Teknik kadronun dağılmasıyla sarı-lacivertlilerde belirsizlik devam ediyor.

“Bucasporlu taraftarlardan dayanışma mesajı”

2025-2026 sezonunda TFF 2.Lig’den kümeye düşen sarı-lacivertliler, her geçen gün kötüye gidiyor. Ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşan İzmir temsilcisinde işler ters gidiyor. 3.Lig’de önümüzdeki günlerde fikstür çekimi gerçekleşecek. İzmir takımlarında Bucaspor, Altay, Tire ve Karşıyaka aynı grupta yer alacak. İzmirli futbolseverler alt liglerde maçları keyifle izleyebilecek.

“Tribün liderleri bir araya geldi”

Yeni sezon öncesi sosyal medya üzerinden organize olan Bucaspor taraftarları liderleriyle bir araya geldi. Taraftarların birlik ve beraberlik mesajları dikkat çekti. Birbirine kenetlenen taraftarlar takımını her koşulda yanında yer alarak hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını iletti. Sarı-lacivertlilerin tribünlerin önde gelen isimleri ve tayfa sorumluları ile yapılan toplantı sonrasında küslerin barıştığı, eskilerin döndüğü, aile ortamının yeniden yeşerdiği, birbirimizi anladığımız önemli bir toplantı yaşandı. Tribün liderlerinin dostluk mesajları dikkat çekti.

“Taraftarlar Başkan ile görüşecek”

Bucasporlu taraftarlar bir sonraki buluşmalarında tüm taraftarlarla birlikte kulüp başkanı Cihan Aktaş ile kararların şeffaf bir dille alınacağı toplantı gerçekleştirecek. Gündemi değerlendiren taraftarlar önümüzdeki günlerde aksiyon alacak. Taraftarlar başkana görüş ve düşüncelerini aktaracak.

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