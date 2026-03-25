Daha önce yalnızca sanatçı, söz yazarı ve yapımcı bilgileriyle sınırlı kalan "Bu Şarkı Hakkında" özelliğinin çok daha kapsamlı bir versiyonu olan SongDNA, müzik keşfine yepyeni bir boyut kazandırıyor. Spotify, Nisan ayı boyunca özelliği tüm Premium kullanıcılara kademeli olarak açmayı planlıyor.

Spotify SongDNA nasıl çalışıyor?

SongDNA özelliğine ulaşmak oldukça kolay. Herhangi bir şarkıyı çalarken "Şimdi Çalınıyor" ekranında aşağı kaydırmanız yeterli. Desteklenen şarkılarda SongDNA kartı görünüyor. Bu karta dokunduğunuzda şarkının yazarları, yapımcıları, ses mühendisleri ve projeye katkı sunan diğer isimler detaylı şekilde listeleniyor. Herhangi bir isme dokunarak o kişinin dahil olduğu diğer projeleri keşfedebiliyorsunuz.

Sample, cover ve interpolasyon bilgileri

SongDNA'nın en dikkat çekici yönlerinden biri, şarkılarda kullanılan sample'ları ve interpolasyonları görünür hale getirmesi. Hangi parçalardan örnekleme yapıldığını, o şarkıdan ilham alınarak yapılan cover versiyonlarını ve farklı sanatçılar arasındaki yaratıcı bağlantıları tek bir ekranda görebiliyorsunuz. Bu veriler, Spotify'ın geçtiğimiz yıl satın aldığı topluluk tabanlı müzik veritabanı WhoSampled altyapısından besleniyor.

Sanatçılar ve plak şirketleri içerikleri yönetebilecek

Spotify, sanatçı ve plak şirketi ekiplerine Spotify for Artists paneli üzerinden SongDNA bilgilerini düzenleme ve yönetme imkanı tanıyor. Bu sayede yaratıcılar, kendi müzikal hikayelerinin nasıl anlatıldığı üzerinde doğrudan kontrol sahibi oluyor. Zamanla daha fazla şarkının bu özellikle desteklenmesi bekleniyor.

Müzik keşfinde algoritmanın ötesine geçen bir adım

SongDNA, Spotify'ın söz yazarı ve yayıncı ortaklıklarından sorumlu yöneticisi Jacqueline Ankner'a göre müziğin yaratım sürecini şeffaflaştırmayı amaçlıyor. Dinleyiciler algoritma önerilerinin ötesine geçerek yapımcı bağlantılarını takip edebiliyor ve beklenmedik keşifler yapabiliyor. Özellik henüz beta aşamasında olduğundan her şarkıda aktif değil. Ancak Spotify'ın bu adımı, platformu salt bir dinleme hizmetinden müziğin perde arkasını anlatan interaktif bir deneyime dönüştürme vizyonunun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.