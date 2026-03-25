Reklamlar, yeni tanıtılan Apple Business platformunun bir parçası olarak hayata geçiyor. Apple Haritalar reklam sistemi, kullanıcıların arama sonuçlarında ve yeni eklenen Önerilen Yerler bölümünde görüntülenecek. Peki bu sistem nasıl çalışacak ve kullanıcı gizliliği nasıl korunacak?

Apple Haritalar reklamları nasıl çalışacak?

Kullanıcılar Apple Haritalar'da "kahveci" ya da "hırdavatçı" gibi bir arama yaptığında, sponsorlu sonuçlar listenin en üstünde belirlenecek. Harita üzerinde reklamı yapılan işletmenin pini, mavi bir hale ile işaretlenerek normal sonuçlardan ayırt edilecek. Apple, her arama sonucunda yalnızca tek bir reklam göstereceğini taahhüt ediyor.

İşletmeler reklam oluşturmak için öncelikle Apple Business üzerinden konumlarını talep etmeli. Ardından fotoğraf yükleyebilecek, tanıtım mesajı ekleyebilecek ve kendi bütçelerine uygun kampanyalar başlatabilecek. Apple'ın otomatik eşleştirme sistemi, reklamı aktif olarak benzer bir işletme arayan kullanıcılara sunacak.

Gizlilik konusunda Apple ne vaat ediyor?

Apple'ın reklam dünyasına daha agresif bir giriş yapması, şirketin uzun süredir öne çıkardığı gizlilik politikalarıyla nasıl bağdaşacağı sorusunu gündeme getiriyor. Şirket, kullanıcıların konumlarının ve etkileşime girdikleri reklamların Apple hesaplarıyla ilişkilendirilmeyeceğini açıkladı. Kişisel verilerin cihazda kaldığını, Apple tarafından toplanmadığını ve üçüncü taraflarla paylaşılmadığını vurguladı.

Apple'ın reklam geliri hedefi büyüyor

Bu adım, Apple'ın reklam gelirlerini artırma stratejisinin en somut göstergelerinden biri. Şirketin 2026 yılında reklam gelirlerinin 8,5 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Google ile yapılan milyarlarca dolarlık arama anlaşmasının düzenleyici baskılar ve yapay zeka tabanlı arama araçlarının yükselişiyle tehdit altında olduğu bir dönemde, Apple Haritalar reklamları alternatif bir gelir kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Dünya genelinde 2,5 milyar aktif Apple cihazı bulunan ve iPhone kullanıcılarının özellikle yüksek gelir grubuna hitap ettiği düşünüldüğünde, yerel reklamverenler için oldukça cazip bir platform ortaya çıkıyor. Analistler, erken dönemde platforma giren işletmelerin daha düşük tıklama maliyetlerinden faydalanabileceğine dikkat çekiyor.