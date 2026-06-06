Son Mühür - İzmir ve ulusal spor medyasında uzun yıllardır görev yapan deneyimli gazeteci Hüseyin Demir, Son Mühür’de Spor Müdürü olarak çalışmaya başladı.

Sporculuktan gazeteciliğe uzanan kariyer

2013 yılına kadar Manisa ve İzmir’de çeşitli kulüplerde profesyonel basketbol oynayan Demir, aktif sporculuk kariyerinin ardından altyapı kategorilerinde basketbol antrenörlüğü yaptı. Bu süreçte Süper Lig seviyesine ve milli takımlara sporcular kazandırılmasına katkı sağladı.

Akademik çalışmalarıyla dikkat çekti

2018 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olan Demir, yüksek lisans eğitimini 2024 yılında aynı üniversitede tamamladı. Demir, yüksek lisans tezini "Basketbol Kulüplerinde Diyalojik Halkla İlişkiler: NBA ve Türkiye Karşılaştırmalı Analizi" başlığıyla hazırladı. Spor iletişimi alanında çalışmalar yürüten Demir’in ulusal ve uluslararası sempozyumlarda, kongrelerde ve akademik dergilerde yayımlanmış bilimsel çalışmaları bulunuyor.

Spor basınında farklı görevlerde üstlendi

Gazetecilik kariyeri boyunca Ribaund Basketbol Dergisi ve Kort Tenis Dergisi’nde görev yapan Demir, daha sonra İLKSES Gazetesi’nde spor muhabirliği ve köşe yazarlığı yaptı. Ardından Ege Telgraf Dijital Platformu’nda çalışmalarını sürdürdü.

Fair Play, yeni sezonda Son Mühür’de

Beş sezondur devam eden Fair Play Spor Programı’nda milli sporcuları, antrenörleri ve spor yöneticilerini ağırlayan Demir, Şehit Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması’nda üç sezon üst üste "En İyi TV Programı" ödülüne layık görüldü. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Avrupa Fair Play Hareketi (EFPM) destekleriyle yayınlanan "Hüseyin Demir ile Fair Play" programı da yeni yayın döneminde Son Mühür TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Mesleki örgütlerde aktif rol alıyor

Hüseyin Demir, mesleki ve akademik çalışmalarının yanı sıra İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Küresel Gazeteciler Konseyi ve Siyasi İlimler Türk Derneği üyeliklerini de sürdürüyor.