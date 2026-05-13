Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta rekor seviyelere ulaşmasının ardından yükselişine mola verdi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kaybederek 14.779,93 puandan tamamladı.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.45 yükselişle 14.846 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.600 puanın destek, 14.900 ve 15.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Gözler Trump'ın Çin ziyaretinde...



Asya borsaları ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyareti öncesi pozitif bir tablo sergiledi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.707 dolardan, gram altın 6.873 liradan,

gümüş 86.55 dolardan,

Brent petrol 106.38 dolardan

Bitcoin 80.996 dolardan işlem görüyor.