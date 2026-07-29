Son Mühür / Merve Turan - Buca Belediyesi sokak hayvanları için yaptığı sahiplendirme kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Kampanya sayesinde çoğu sokak hayvanına yuva sağlandı. Kuruçeşme Mahallesi Doğuş Caddesi’nde hizmet veren proje 2026’dan bu yana 153 sokak hayvanı sahiplendirildi.

“Onlar bizim en büyük önceliklerimizden biri”

Sahiplendirme kampanyası kapsamında açıklamalarda bulunan Buca Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Benzer “Sokak hayvanlarımızın sağlıklı, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda yaşam sürdürmeleri en büyük önceliklerimizden biri... Merkezimizde tedavi ve bakımlarını titizlikle yaptığımız can dostlarımızı sıcak yuvalara kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm Buca halkını merkezimizi ziyaret etmeye ve bir can dostumuza yuva olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dijital ortama taşındı

Buca Belediyesi’nin bu projesi eş zamanlı olarak dijital ortama da taşındı. Buca Belediyesi’nin "bucabelediyesiveterinerlik" adlı resmi sosyal medya hesabı sayesinde sokak hayvanları daha kolay bir şekilde yuva bulma imkanı buluyor. Belediyenin resmi sitesinde sokak hayvanların bilgileri ve fotoğrafları düzenli bir şekilde paylaşılıyor. Bu sayede can dostlarımız sıcacık yuvalarına kavuşabiliyor.