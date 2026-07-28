Son Mühür- İZSU’nun yayımladığı takvime göre Karabağlar, Bornova, Menemen, Gaziemir ilçeleri başta olmak üzere birçok mahalle kesintiden etkileniyor. Arızaların boyutuna göre kesinti sürelerinin 2 saat ile 8 saat arasında değişeceği öğrenildi.

İşte İzmirliyi etkileyen su kesinti listesi...

Menderes (8.5 Saat)

Bergama / Fatih: 28.07.2026, 10:00 - 15:00 (Yaklaşık 5 saat) — Su şebeke hattı bağlantı çalışması nedeniyle Fatih Mahallesi'nin bir bölümünde su kesintisi.

Bornova / Karacaoğlan, Yeşilova: 28.07.2026, 11:05 - 13:05 (Yaklaşık 2 saat) — Ana boru arızası (4063---13 önü) nedeniyle kesinti.

Gaziemir / Emrez: 28.07.2026, 09:55 - 11:55 (Yaklaşık 2 saat) — 198 sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti.

Karabağlar / Abdi İpekçi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Sarıyer, Yunus Emre: 28.07.2026, 10:00 - 12:00 (Yaklaşık 2 saat) — Kanal çalışması sırasında başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi nedeniyle kesinti.

Karaburun / İskele: 28.07.2026, 10:30 - 12:00 (Yaklaşık 2 saat) — Deliklitaş Caddesi'ndeki ana boru arızası nedeniyle kesinti.

Kemalpaşa / Kızılüzüm: 28.07.2026, 10:20 - 12:30 (Yaklaşık 2 saat) — Su deposu çıkışındaki arıza nedeniyle kesinti.

Kınık / Osmaniye, Yeni: 28.07.2026, 09:33 - 11:33 (Yaklaşık 2 saat) — Kırcalar küme evlerindeki ana boru arızası nedeniyle kesinti.

Menderes / Ata, Görece Cumhuriyet, Hürriyet: 28.07.2026, 09:30 - 18:00 (Yaklaşık 8 saat) — Gediz kaynaklı planlı elektrik kesintisi nedeniyle basınç düşüklüğü ve su kesintisi.

Menemen / İstiklal, 29 Ekim, 9 Eylül: 27.07.2026 16:20 ile 28.07.2026 00:30 arasında (Yaklaşık 8 saat) — Ana boru arızası nedeniyle kesinti.

Selçuk / Cumhuriyet: 28.07.2026, 10:00 - 12:00 (Yaklaşık 2 saat) — Rıfat Baran Caddesi ve kollarındaki ana boru arızası nedeniyle kesinti.