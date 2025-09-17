Son Mühür/ Emine Kulak- Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın bir gazeteye verdiği röportajda kullandığı ifadeler tartışma yarattı. Balkan, SGK ve vergi borçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Borç var diye ağlamıyoruz. Biz üzülüyoruz. Biz gavur değiliz. Başka milletin insanı değiliz. Türk milletinin insanıyız. Bayrağını, vatanını seven insanlarız. Hizmet üretmek istiyoruz. Ancak bizim devlete baktığımız gözle devletimiz bize bakmıyor” demişti.

Balkan’ın sözleri sonrası AK Parti Urla Belediye Meclis Üyesi Ümit Arslan, Belediye Başkanı Balkan’ı sert sözlerle eleştirdi.

“Talihsiz bir ifade”

Açıklamalarını hayretle takip ettik diyen AK Partili Arslan, “Urla Belediye Başkanı Sayın Selçuk Balkan’ın son açıklamalarını hayretle takip ettik. Belediyenin borçlarını ve mevcut yönetim anlayışını kamuoyuna anlatmak yerine, hükümeti hedef alan ve ‘gavur değiliz’ gibi talihsiz bir ifade kullanan açıklamaları kabul edilemez buluyoruz. Hiç kimse, hele ki Urla halkının iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanı, böylesi ayrıştırıcı bir dil kullanmamalıdır” dedi.

“Sorun belediyenin yönetim anlayışıdır”

AK Parti’nin bayrağına, vatanına ve devletine bağlı her vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Arslan, “Devletimizin hiçbir kurumu, hiçbir belediyesine düşman gözüyle bakmaz. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, her belediye gibi Urla Belediyesi de kanunlara, mali yükümlülüklere ve denetim mekanizmalarına tabidir. Bugün yaşanan sorunların kaynağı merkezi idare değil, bizzat belediyenin kendi yönetim anlayışıdır” ifadelerine yer verildi.

“Görevini yapmaya davet ediyoruz”

Arslan açıklamasını şu sözlerle tamamlandı:

“Baskı var diyerek sorumluluktan kaçmak yerine, Urla halkının ödediği vergileri şeffaf, etkin ve hizmet odaklı şekilde kullanmak asıl görevdir. Urla’mız, kısır siyasi polemiklerle değil, gerçek hizmetlerle kalkınır. Bu nedenle Belediye Başkanı Sayın Balkan’ı, devletimizi suçlayan ve toplumu ayrıştıran açıklamalar yerine, görevinin gereğini yapmaya; Urla’ya proje, yatırım ve hizmet kazandırmaya davet ediyoruz.”