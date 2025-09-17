Son Mühür- Belediye Bürokrasisinde bir tülü dikiş tutturamayan başkanlar arasında yer alan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, son olarak İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne yaptığı atamayla adeta baş döndürdü.

Muhittin Selvitopıu döneminden bu yana İşletme ve İştirakler Müdürlüğü görevinin sürdüren Yılmaz Vatansever’i pazartesi günü görevden aldı.

Yerine ise Mutarlık İşleri Müdürlüğü görevinde olan Emrah Sürekliler’i atadı. Müdürlük kadrosu bulunan Vatansever ise Muhtarlık Müdürü yapıldı.

Salı gün ise bu kez Emrah Sürekliler, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden alınarak eski yerine olan Muhtarlık Müdürlüğü’ne getrildi.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ise bugün Serkan Temür atandı. Yılmaz Sürekliler’e ise yeni bir görev verilmedi.

Nedeni kahvaltı alım dosyası mı?

Karabağlar Beleidyesi bünyesinde 2023 yılında kurulan ve belediyeye ait hizmet tesislerinden sorumlu olan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü koltuğuna 3 günde 3 ismin değişmesinin ise bir ihale dosyasına imza atılmaması neden olduğu iddia edildi.

Belediyeye ait Atatürk Kız Öğrenci yurdu için alınması planlanan sabah kahvaltı hizmetiyle ilgili alım yapılmak istenen firmanın verdiği rakamı yüksek bularak imza atmamasının bürokratları koltuğundan ettiği öne sürüldü.

Firmanın belediye üst yönetiminden tavsiye edildiği de konuşulan iddialar arasında yer aldı. Belediye kaynakları ise değişikliklerin rotasyon işlemi olduğunu ihale ya da dosyayla ilgisi olmadığını savundu.