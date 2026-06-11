Son Mühür - A Milli Takım kampında futbolcuların paylaştığı anılar gündem olmaya devam ediyor. İsmail Yüksek, Demicast programında yaptığı açıklamalarda, Merih Demiral ile Cristiano Ronaldo arasında yaşanan dikkat çekici bir olayı anlattı.

Ronaldo: ''Niye böyle yaptın?''

İsmail Yüksek, Merih Demiral ile sohbet ettikleri sırada Cristiano Ronaldo'dan gelen mesajları gördüğünü anlattı. Milli futbolcu, "Merih'le konuşuyorduk. Coman'la yaşadığı tartışmanın ardından Cristiano Ronaldo mesaj atarak 'Niye böyle yaptın?' diye sitem etmişti" sözleriyle yaşanan diyaloğu paylaştı.

"Cristiano Ronaldo Juventus" ismiyle kaydetmiş

İsmail Yüksek, yaşadığı şaşkınlığı esprili ifadelerle aktararak, Merih Demiral'ın telefonunda Cristiano Ronaldo'yu "Cristiano Ronaldo Juventus" şeklinde kaydettiğini gördüğünü söyledi. "Sanki 3. Lig'den arkadaşı" sözleriyle espri yapan milli futbolcu, stüdyodakileri güldürdü.

Sosyal medyada viral oldu

A Milli Takım kampında paylaşılan bu anı, kısa sürede futbolseverlerin dikkatini çekti. Dünya futbolunun en önemli yıldızları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo'nun telefonda nasıl kayıtlı olduğuna ilişkin detay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırarak en çok konuşulan konular arasına girdi. NBA'de New York Knicks'ten tarihi dönüş! 29 sayı farkı kapatıp seriyi 3-1'e taşıdı İçeriği Görüntüle