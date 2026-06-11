Son Mühür - ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası, bazı yeni kuralların ilk kez uygulanacağı organizasyon olacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından alınan kararlar doğrultusunda turnuvada, oyunun temposunu artırmayı ve zaman kayıplarını en aza indirmeyi amaçlayan çeşitli kural değişiklikleri hayata geçirilecek.

Taç atışları, kale vuruşları ve oyuncu değişikliklerinin daha hızlı gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemelerin yanı sıra VAR uygulamasını ilgilendiren yeni kurallar, hazırlık sürecindeki denemelerin ardından 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarında hakemler tarafından resmen uygulanacak. Dünya Kupası açılı maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı hangisi? İçeriği Görüntüle

Bu kurallar ilk defa uygulanacak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oyunun akıcılığını artırmak amacıyla hakemler, taç atışları ve kale vuruşlarında süre takibi yapacak. Bu kapsamda, belirlenen süre içinde kullanılmayan taç atışları rakip takıma verilecek. Kale vuruşlarının geciktirilmesi halinde ise rakip ekip korner kullanma hakkı elde edecek.

Oyuncu değişikliklerinde de yeni bir uygulamaya geçilecek. Değişiklik işleminin 10 saniye içinde tamamlanması gerekecek. Sürenin aşılması durumunda oyuna girecek futbolcu, maçın bir sonraki duruşuna kadar en az bir dakika sahaya giremeyecek ve takımı bu süreçte bir kişi eksik mücadele edecek. Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına neden olan ve tedavi için kenara çıkan futbolcular da sahaya dönüş öncesinde en az bir dakika beklemek zorunda kalacak.

Turnuvada disiplin kuralları da sıkılaştırılacak. Rakibiyle yaşadığı tartışma sırasında ağzını eliyle, koluyla veya formasıyla kapatan futbolcular kırmızı kartla cezalandırılabilecek. Hakem kararını protesto ederek sahayı terk eden oyuncular ile buna teşvik eden teknik ekip üyeleri de doğrudan kırmızı kart görebilecek.

VAR uygulamasının kapsamı da genişletilecek. Hatalı korner kararları ve ikinci sarı kart pozisyonlarında Video Yardımcı Hakem devreye girebilecek. Ayrıca gol veya penaltıyla sonuçlanabilecek korner ve serbest vuruşlar öncesinde hücum oyuncularının yaptığı olası ihlaller VAR tarafından incelenecek. Bir kural ihlalinin tespit edilmesi halinde gerekli disiplin yaptırımları uygulanırken, ilgili duran topun yeniden kullandırılması mümkün olacak.