Hüseyin Demir/Son Mühür İzmir’de hizmet veren BİSİCAB uygulaması, hem kent içi ulaşım hem de turistik geziler için alternatif bir seçenek sunuyor. Üniversite öğrencilerinin sürücülüğünü yaptığı sistem, Liman, Konak, Fuar ve Agora gibi noktalar arasında hizmet veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevre bilinciyle başlattığı bu uygulama vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve talep görüyor. Üniversite öğrencilerinin sürücü olarak çalıştığı Bisicab araçları dikkat çekiyor. Son Mühür TV ekibinden Cengiz Yanaroğlu ve Mert Demirbağ, vatandaşlara mikrofonlarını uzatarak Bisicab uygulamasına dair görüşlerini aldı.

“Kent turizmine katkı sağlıyor”

Vatandaşların ekonomik ve konforlu bulduğu uygulamada yolculuklar 150 liralık indi-bindi ücretiyle başlıyor. BİSİCAB sürücüleri ise yolcularla yaşadıkları deneyimlerin uygulamaya olan ilgiyi ortaya koyduğunu belirtiyor. BİSİCAB İşletme Sorumlusu Can Ateşgüneş, uygulamanın hem kent turizmine katkı sağlamak hem de üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

“Öğrencilere gelir kapısı”

Ateşgüneş, “ BİSİCAB’ın kordon boyunca şehir merkezinde vatandaşları gezdirmesi hedefleniyor. Bu uygulamada sürücüleri 26 yaşını geçmemiş üniversite öğrencileri oluşturuyor. Bu şekilde onların hem iş hayatına, iş deneyimi kazanmalarına hem de gelir olarak bütçelerine katkıda bulunulması amaçlanıyor” dedi.

“Liman’dan Konak’a”

Sistemin çalışma şekli hakkında bilgi veren Ateşgüneş, ilk güzergâhın Liman ile Konak arasında olduğunu belirtti. Ateşgüneş, “Sistem şöyle çalışıyor; güzergâh olarak ilk durağımız liman durağı. Eğer turist gemileri yoksa direkt liman durağı'nda duruyoruz; eğer kruvaziyer varsa geminin saatine göre liman kapısında bekliyoruz. Sistem, Liman'dan Konak'a kadar çalışıyor. Konak'taki durağımız ise belediyenin turizm ofisinin önüdür. Müşterilerimizi daha çok turistik bir nokta olan Saat Kulesi civarından ve ulaşım amaçlı olarak da Vapur İskelesi'nin önünden alıyoruz. Bu birinci güzergâhımızı oluşturuyor. İkinci güzergâhımız ise Liman'dan Fuar'a ve alternatif olarak devamında Agora'ya giden güzergâhımız” ifadelerini kullandı.

“İndi-bindi 150 lira”

Ücretlendirme sistemine ilişkin de bilgi veren Ateşgüneş, “Ücretlendirme; indi-bindi ücreti olarak 150 lira. Zaten mesafeler çok uzun olmadığı için genelde 150 liraya pek çok yere gidebiliyorsunuz. Ama tur atılırsa, bu ücret kilometre başına 45 lira olarak artış gösteriyor. Bisikletin arkasında bir tabletimiz var. Bu tablette kilometreyi, sürücü bilgilerini, gidilen yeri ve güzergâh haritalarını görebiliyorsunuz” diye konuştu.

“Vatandaşlardan olumlu geri bildirim”

Uygulamayı kullanan vatandaşlar, BİSİCAB’ın ekonomik ve keyifli bir ulaşım alternatifi sunduğunu ifade etti. Vatandaşlar, “Taksilerden de ucuz, vallahi çok güzel. Bunun için başkanımıza çok teşekkür ederiz, çok memnun kaldık. Tam mevsime de uygun” dedi.