Bahar aylarının kendini iyice hissettirmesiyle birlikte sofraların vazgeçilmezi olan deniz ürünlerinde tercih dönemi değişti. Sağlıklı beslenme uzmanları ve balık yetiştiricileri, nisan ayının gelmesiyle tezgahlarda yerini alan en taze ve faydalı balıkları duyurdu. Özellikle nisan ayının ortasında başlayacak olan av yasağı öncesinde, vatandaşlar taze balık tüketmek için balıkçılara akın ediyor.

NİSAN AYINDA HANGİ BALIK YENİR? İŞTE O LİSTE

Av yasaklarının yaklaşmasıyla birlikte küçük balıkların tüketimi yavaş yavaş rafa kalkıyor. Uzmanlar, bu dönemde özellikle mera balıklarının ön plana çıktığını belirtiyor. Nisan ayının en sağlıklı balıkları listesinin zirvesinde ise bahar aylarında en lezzetli ve yağlı dönemini yaşayan levrek yer alıyor. Levrek ile birlikte tezgahlarda tazeliğini koruyan kalkan balığı, barbun, mezgit, istavrit, kırlangıç, zargana ve mercan balığı da bu ay gönül rahatlığıyla tüketilebilecek en şifalı deniz ürünleri arasında gösteriliyor.

AV YASAĞI BAŞLAMADAN YETİŞEN ALIYOR

Nisan ayının ortaları itibarıyla başlayacak olan genel av yasağı, tezgahlardaki çeşitliliği doğrudan etkiliyor. Yasağın başlamasıyla birlikte küçük balıkların temini genellikle çiftlik üretimiyle sağlanıyor. Bu nedenle uzmanlar, yasak başlamadan önce denizden yeni çıkmış taze mera balıklarının bol bol tüketilmesini tavsiye ediyor. Balık severler, hem sağlıklı beslenmek hem de lezzetli bir öğün geçirmek için av yasağı öncesi son fırsatları değerlendiriyor.

BALIK EN SAĞLIKLI NASIL PİŞİRİLİR?

Tezgahtan taze taze alınan bu şifa deposu balıkların faydasını tam anlamıyla görebilmek için doğru pişirme tekniği büyük önem taşıyor. Uzmanlar, balığın besin değerini öldüren ve zararlı yağ asitleri üreten yağda kızartma işleminden kesinlikle uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor. Nisan ayı balıklarının tüm vitamin ve minerallerini korumak, aynı zamanda lezzetini zirveye taşımak için en doğru ve sağlıklı yöntemlerin fırınlama, az yağlı ızgara veya buğulama olduğu ifade ediliyor.