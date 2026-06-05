Aydın’ın Efeler ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Esnaflarla yoldan geçen vatandaşlar arasında kavga çıktı. Tekme, yumruk ve bıçakların kullanıldığı olayda araya girmeye çalışan bir polis memuru dahil toplam 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü!

Olay, saat 19.00 sıralarında Osman Yozgatlı Mahallesi Hakkı Bey Caddesi’nde gerçekleşti. İddialar çerçevesinde cadde üzerindeki bazı esnaflarla yoldan geçen vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma meydana geldi.

Sözlü başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş oldu. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı olay çevrede korku dolu anlara sahne oldu.

Polis müdahale etti!

Çevredeki vatandaşların ihbarının ardından olay yerine polis ekipleri intikal etti. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken ekiplerin tarafları dağıtmak için biber gazı kullandığı belirtildi.

Yaşanan arbedede 4 kişi darp sonucu yaralanırken, polis memuru İ.A.’nın ise elinden bıçakla yaralandığı ifade edildi.