Aydın’ın Kuşadası ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Yalnız yaşayan 70 yaşındaki Fatma Emel Kaşıkçıoğlu, evinde düştükten sonra çevreden destek istedi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak ulaştığı yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mahalle sakinleri duydu!

Olay, Camikebir Mahallesi Zafer Sokak’ta gece saatlerinde gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde evinde yalnız yaşayan ve sol bacağı alçılı olduğu öğrenilen Fatma Emel Kaşıkçıoğlu, henüz bilinmeyen bir nedenle evinde düştü.

Yaşlı kadın, çevredekilerden yardım istedi. Kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.

İtfaiye kapıyı kırdı, eve girdi!

İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. Eve girmek için çalışma başlatan itfaiye ekipleri ilk olarak merdiven yardımıyla pencereden içeri girmeyi denedi.

Ancak pencere korkulukları nedeniyle içeri giriş gerçekleşemeyince ekipler kapıyı kırarak eve ulaştı. Evde yerde hareketsiz halde bulunan Fatma Emel Kaşıkçıoğlu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaşam mücadelesini kaybetti!

Olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaşlı kadın, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Kaşıkçıoğlu hayatını kaybetti.