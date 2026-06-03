Bolu’da etkili olan sağanak yağış sırasında düşen yıldırım paniği de beraberinde getirdi. Yıldırımın plastik kasaların bulunduğu alana düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmış oldu.

Yıldırım düştü!

Yangın, akşam saatlerinde Çıkınlar Mahallesi Gurbet Sokak’ta gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde bölgede etkisini gösteren gök gürültülü sağanak sırasında düşen yıldırım, açık alanda bulunan plastik kasaların bulunduğu noktaya düştü.

Yıldırımın ardından plastik kasalar kısa sürede tutuştu ve alev aldı. Yoğun dumanı ve yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.

İtfaiye ekiplerinden yangına müdahale!

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi intikal etti. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangının çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.