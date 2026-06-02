Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki katlı bir binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı.

Gece saatlerinde başladı!

Yangın, saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi Çalı Kavşağı mevkiindeki iki katlı binada meydana geldi. Binadan yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi intikal etti.

Kısa sürede tüm binayı sardı!

Yangının kısa sürede büyümesi sebebiyle bina tamamen alevlerin etkisine maruz kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangına farklı noktalardan müdahale edilirken, polis çevrede güvenlik önlemlerini artırdı.

Tedbir amaçlı tahliye edildi!

Yangın sırasında bitişikte bulunan binada yaşayan yatalak bir hasta, vatandaşların yardımıyla güvenli şekilde dışarıya alındı.

Bir saatte söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun uğraşlarının ardından yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, binada ciddi maddi hasar oluştuğu ifade edildi.