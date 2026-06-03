Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen traktör kazası faciayla sonuçlandı. Tarlada ot topladığı esnada traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 60 yaşındaki çiftçi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Direksiyon hakimiyeti kayboldu!

Kaza, öğleden sonra İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çavuşköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde Zeki Burhan, 14 ACV 423 plakalı traktörüyle tarlada çalışma yaptığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Traktör kontrolden çıkarken kısa süre sonra devrildi ve araçtan düşen sürücü ağır şekilde yaralandı.

Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti!

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarının ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen Zeki Burhan, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Talihsiz adam, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.