Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 48 yaşındaki kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından araç sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaza, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Çakırcaali mevkisinde gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde Feride Ü., bölgede bulunan bir düğün salonuna gitmek için bariyerleri aşarak yolun karşısına geçmek istedi.

Bu esnada hareket halindeki ve sürücüsü ile plakası henüz bilinemeyen otomobil, kadına çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi!

Çarpmanın etkisiyle kadın yola savrulurken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan inceleme sonucunda Feride Ü.’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze morga götürüldü!

Vefat eden kadının cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücünün ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.