Son Mühür- CHP'de koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na devretmesinin ardından partiyi olağanüstü kurultaya götürme çabaları sonuçsuz kalan Özgür Özel, son hamlesiyle 2 milyon üyenin katılacağı bir seçim çağrısında bulunmuştu.

''Yüzde 90'ın altına oy alırsam siyaseti bırakırım'' çağrısıyla kendine olan güvenini gözler önüne seren Özel'in yeni bir parti için ne zaman adım atacağı konusunda belirsizlik tam olarak giderilmiş değil.

Anadolu'da ilgi yoğun...



Tartışmaların yoğunlaştığı ve Özgür Özel'in Anadolu'da kimi zaman portakal kasası üzerinde kimi zaman kamyon kasasında halka seslendiği süreçte, ''Yeni Parti'' adında bir hesap açılması, Özel'in partisinin adı belli oldu iddialarını da beraberinde getirdi.

İktidara yakın olan Fatih Atik ve Fuat Uğur gibi gazetecilerin, Yeni Parti'yi Özel'in yeni partisi olarak işaret etmesi dikkat çekti.

Özel'e yakın tek takipçi yok...



İktidara yakın kalemlerin iddiasının aksine, kurucuları ve çekirdek kadrosu hakkında bilgi olmayan yeni partinin sosyal medya hesabını, Özgür Özel ve kurmaylarından tek bir kişinin bile takip etmediği görüldü.

Özel ve ekibinin yeni partiyle ilgileri var mı sorusunun cevabını verense, Yeni Parti'nin sosyal medya hesabı oldu.

Yeni Parti'den Özel yalanlama!..



Yeni Parti Kuruluş Çalışma Grubu adıyla yapılan açıklamada,

Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Kuruluş çalışmalarını yürüttüğümüz Yeni Parti, kamuoyunda Sayın Özgür Özel’in kuracağı iddia edilen siyasi oluşumla hiçbir şekilde ilişkili değildir. Yeni Parti; akademisyenlerin, iş insanlarının, kadınların, gençlerin ve toplumun farklı kesimlerinden nitelikli isimlerin ortak iradesiyle hayata geçirilmektedir.

Partimizin, Sayın Özgür Özel veya Sayın Ekrem İmamoğlu ile doğrudan ya da dolaylı herhangi bir organik bağı, siyasi ilişkisi veya ortak çalışması bulunmamaktadır'' hatırlatmasında bulunuldu.