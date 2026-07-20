Son Mühür- CHP’de parti içi iktidar kavgasında tüm gözlerin çevrildiği adres haline gelen Yargıtay'dan gelen sinyaller, Özgür Özel ekibinin itirazının adli tatil sonrasına bırakıldığı yönünde.

Özgür Özel ve kurmayları, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin Kemal Kılıçdaroğlu lehine verdiği mutlak butlan kararının iptali için Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunmuştu.

''CHP'deki Butlan Krizinin çözümü için gözler Yargıtay'da. Dosya 59 gün sonra "dosya numarası" aldı ve işleme girdi'' hatırlatmasında bulunan gazeteci Muratcan Altuntoprak,

''Yargıtay'a gönderilen dosyayı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi görüşecek.

Adli kaynaklar dosyayı 1 Eylül'den önce görüşmeyecek gibi gözüküyor.

Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelir gelmez "yargıtaya yapılan itirazı ve itirazı yapan avukatları dosyadan çekmesiyle" birlikte dosyanın "nöbetçi hukuk dairesi" tarafından görüşülmesinin önü kapatılmış oldu.

Her şey Özgür Özel'in istediği gibi gitse, "Butlan kararından geri dönülse" dahi bu sürecin en az 1 yıl süreceğini söylüyor hukukçular'' değerlendirmesinde bulundu.

1 Eylül'e sarkması planları değiştirdi mi?



Yeni partinin kuruluş sinyallerini veren Özgür Özel'in, yeni parti için bugüne kadar harekete geçmemesinde Yargıtay'ın adli tatil öncesi bir karar verebileceğine yönelik beklentiler gösterilmişti.

Başkent kulislerinde konuşulan senaryolara göre,

''Yargıtay kararı bozarsa Özgür Özel yönetimi görevine dönecek.

Karar onaylanırsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı süreci ve eylül kurultayı gündeme gelecek.''

Dosyanın son konuşulanlara uygun şekilde adli tatil sonrasına kalması halinde, Özgür Özel ve ekibinin yeni parti çalışmalarını resmiyete dökmesi bekleniyor.

Yarın son kez kürsüde...



CHP kulislerini yakından taki eden gazeteci Alişer Delek,

''Yargıtay Mutlak Butlan kararını Eylül'e bıraktı.

Özgür Özel "ayrılık" planını devreye sokacak.

Hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu taraflarıyla yaptığım sohbetlerden bu haftanın CHP için tarihi olacağını anladım...

Özgür Özel, yarın son grup toplantısını yapılacak. Son vurgusu hem Meclis'in tatile girmesi hem de CHP'den ayrılığın ifadesi.

Konuşmasında; ayrılığın zorluğunu ve zorunluluğunu anlatacak. Sonra da bugüne kadar beraber yol yürüdüğü İl Başkanları, MYK ve PM üyeleri ve kurmaylarıyla toplantılar yapılacak.

Bu hafta içinde Yeni Parti'ye geçişin stratejisi açıklanacak'' mesajı verdi.