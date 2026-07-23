Son Mühür / Atakan Başpehlivan Sosyal medyada yaptığı yorumlarla ve çıkışlarla adından söz ettiren akademik camianın yakın tanıdığı isim siyaset bilimci Emrah Gülsunar, Özgür Özel ve arkadaşlarının kurmaya hazırlandığı yeni parti sürecini Son Mühür’e değerlendirerek, konuyla ilgili önemli tespitlerde bulundu.

Emrah Gülsunar: Bu oluşum toplumun tüm kesimine hitap edilmeli

Özgür Özel ve ekibinin önümüzdeki günlerde kuracağı konuşulan yeni oluşumun toplumun sadece belli bir kesimine hitap etmeyip, kitle partisi olması gerektiğinin altını çizen siyaset bilimci Emrah Gülsunar, “Yeni Parti’nin sadece toplumun belli bir kesimine hitap eden bir parti olmaması gerekiyor. Elbette Atatürkçü ve Cumhuriyetçi köklerinden kopmamalı ama aynı zamanda toplumun tüm kesimlerine hitap eden bir kitle partisi olması gerekiyor.

Burada iki seçenek var: kitle partisi olabilirsiniz ya da belli bir kesimin partisi olabilirsiniz. Türkiye’deki siyasi sistem bellidir. Başkanlık sisteminde yüzde 50+1 almanız gerekiyor, bunu elde edip iktidarı değiştirmeniz için kendi geleneksel tabanınızın dışına çıkacak şekilde hareket etmelisiniz, yeni partinin yapmaya çalıştığı da budur. Özgür Özel de bunu belirtti, olması gereken de budur” şeklinde konuştu.

“Yeni Parti’nin ekonomi vurgusu yapması gerekiyor”

Öte yandan, Yeni Parti’nin çok ideolojik ve katı bir noktada yer almaması gerektiğini söyleyen Gülsunar, temel söylemin ise ekonomi olmasının altını çizerek, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çok ideolojik ve katı bir noktada durması gerekmiyor. Halkın tüm kesimlerine hitap etmesi gerekiyor ve özellikle de ekonomi vurgusu yapması gerekiyor. Yeni Parti’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum, umarım siyasallaşmış yargı yoluyla önü kesilmez ve demokratik yollarla aldığı oylarla biz bu partiyi tartışırız”