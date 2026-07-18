Son Mühür- CHP mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası bir türlü durulamadı. İddiaların birbirbini kovaladığı partide gündeme bomba gibi bir yeni iddia düştü. Özgür Özel’e ilişkin ortaya atılan iddia siyasetin rotasını yeniden çizdi.

Tarih belli oldu!

Yeni parti kurma sinyallerini defalarca veren CHP’li Özgür Özel’in 21 Temmuz’da yapılacak olan TBMM Grup Toplantısı'nda CHP'den istifa edeceğini öne sürüldü.

A Haber’in haberine göre önümüzdeki hafta Salı günü grup toplantısında Özgür Özel'in yeni partiyi kuracaklarını açıklaması ve bir veda konuşması yapması bekleniyor.

Kulislere düşen sayı: Kaç milletvekili yeni partiye geçecek?

Partiye katılacak isimler ve sayı da akıllara takılmışken Özgür Özel cephesinde her şey yerli yerine oturmuş durumda. Özel tarafı, en az 80 milletvekilinin kendileriyle birlikte hareket edeceğini ve yeni parti kurulduktan sonra bu sayının daha da artacağını söylüyorlar.

"En fazla 40-60 vekil gider"

Kılıçdaroğlu tarafı ise bu sayının fazla olduğunu vekillerin büyük bölümünün CHP'de kalacağını savunuyor. Özel ile hareket edecek vekil sayısının en fazla 40 ya da 60 civarında olacağını iddia ediliyor.