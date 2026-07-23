Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gazeteci yazar Ozan Gündoğdu, Özgür Özel’in kuracağı yeni parti ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunarak, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin ise Cumhur İttifakı’nın parçası olabileceğini söyledi.

Ozan Gündoğdu: Artık milyonlar için umut Yeni Parti’de aranacak

Yaptığı açıklamada iktidara muhalif milyonlarca kişinin yeni partide kendisine yer bulacağını savunan ve mutlak butlan ile göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise dolaylı yoldan Cumhur İttifakı’nın parçası olacağını aktaran gazeteci Ozan Gündoğdu, “Artık milyonlar için umut Yeni Parti’de aranacak. Bakalım Yeni Parti milyonları seferber edebilecek mi? Anti-Erdoğancı siyasetin temsilcisi artık Yeni Parti. CHP fiilen Cumhur İttifakı’nın dolaylı yoldan parçası konumunda” şeklinde konuştu.

“Yeni Parti ne yapmamalı?”

Son olarak, kurulacak olan yeni partinin farklı bir tarzda siyaset yapmasının önemine değinen Gündoğdu, vatandaşın seferber olacağını da söyleyerek, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Herkes ne yapmalı diye soruyor. Peki, Yeni Parti ne yapmamalı? Halkı konforlu biçimde bekletip onlar yerine siyasete soyunmamalı. Halkı seferber etmeli, parayı da halktan bulmalı, kadroyu da.

Halkın nesne siyasetçinin özne olduğu bir parti olmamalı. Halk özne olmalı. Mevcut Yeni Parti kadroları daha önce hiç yapmadıkları bir tarzda siyaset yapmalı. Aksi halde bu düzen Yeni Parti’yi de yutacaktır”