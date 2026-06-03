Son Mühür- Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararı sonrası yaptığı itiraz başvurusunun reddine ilişkin kararının gerekçesi açıklandı.

Gerekçede dikkat çeken nokta: Geçmişe ait...

Gerekçede, “Bölge adliye mahkemesi kararı, devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılmış olan kongre ve kurultaylara ilişkindir. Bu nedenle Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesine ya da devamına yönelik bu aşamada alınması gereken bir karar da bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı davasında mutlak butlan kararı çıkmıştı. Bu karar Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük çalkalanmalara sebep olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi bu karara ilişkin itiraz başvurusunda bulunmuştu. 22 Mayıs tarihinde kararı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin başvurusunu reddetmişti. Kararda, “Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.” ifadelerine yer almıştı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta kararın gerekçesinin daha sonra yazılacağını bildirmişti. O gerekçe bugün açıklandı.