Kalp yetmezliği nedeniyle kaybedilen usta gazeteci, arkasında uzun bir miras bıraktı. Aslen Kerküklü, Irak Türkmeni bir ailenin çocuğuydu. Babası Ankara Üniversitesi DTCF'de öğretim elemanıydı. TED Ankara Koleji'nin ardından SBF Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. 1980'de gazeteciliğe başladı. "Ateş Hattı" programı onu tanınan bir isim haline getirdi.

Reha Muhtar kaç kez evlendi, kaç çocuğu var?

Resmi olarak bir kez evlendi. 1983'te gazeteci Selin Çağlayan ile dünya evine girdi. Beş yıl sonra, 1988'de boşanmayla ayrıldılar. Resmi nikâhla biten tek beraberliği buydu. Özel hayatı ise çok daha renkliydi. Piyanist Mehveş Emeç, Harika Avcı, şarkıcı Nilüfer, şarkıcı Gülşen, oyuncu Deniz Uğur. Her biri bir dönemin tanığıydı. Deniz Uğur'la üç yıllık birliktelikten ikizleri Mina ve Poyraz dünyaya geldi. Nilüfer'in 1999'da evlatlık aldığı Ayşe Nazlı ile manevi baba-kız bağı kurdu. Velayet davasını anne Deniz Uğur kazandı.

Reha Muhtar'ın vasiyeti neydi?

Sosyal medya paylaşımında çok konuşulan bir cümle vardı: "Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin." Son dönem ilişkisinin ne kadar gerilimli olduğunu gözler önüne seren bu ifade, aile içi kopukluğu da gözler önüne serdi.

Reha Muhtar nasıl hayatını kaybetti?

Kalp yetmezliği teşhisi bir süre önce konmuştu. 66 yaşındaki Muhtar, son günlerini Bodrum'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde geçirdi. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefat dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Acı haber kısa sürede medyaya yayıldı. Sevenleri ve meslektaşları tek yürek oldu. Türk televizyon tarihinin en tartışmalı, en renkli isimlerinden biriydi. Arkasında bıraktığı miras, ekranlardaki tartışmalardan çok daha derin.