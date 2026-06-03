Son Mühür- AK Parti’de dört ilde teşkilat değişikliği yaşandı. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt’te il başkanları ile il yönetimlerinde görev değişimine gidildi.
Partiden yapılan açıklamada, “Şehirlerdeki teşkilat çalışmalarını daha güçlü hale getirmek amacıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda dört ilde görev değişimi kararı alınmıştır” ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: HABER MERKEZİ