Sektör gözlemcileri, duyuruların Microsoft'un "yapay zekâyı işletim sistemine kadar indirme" stratejisinin en net yansıması olduğunu söylüyor.

Konferansın en çok konuşulanlarından biri "Surface RTX Spark Dev Box" oldu. Nvidia'nın yeni tanıttığı Arm tabanlı RTX Spark işlemcisini taşıyan cihaz, alüminyum kasası ve 128 GB RAM kapasitesiyle dikkat çekiyor. Microsoft, bu makinenin 120 milyar parametreye kadar olan yapay zekâ modellerini yerel olarak çalıştırabildiğini belirtti. Yıl sonunda satışa sunulması planlanan ürün, özellikle yerel yapay zekâ geliştirme yapan mühendisleri hedefliyor.

Microsoft'un yeni yapay zekâ modelleri

Build 2026'da Microsoft AI çatısı altında yedi yeni MAI modeli görücüye çıktı. Listenin en gelişmişi, akıl yürütme özellikli MAI-Thinking-1 oldu. Şirkete göre 35 milyar parametreyle sıfırdan eğitilen bu model, distillation yöntemi kullanılmadan geliştirildi. Yazılım testlerinde önde gelen rakiplerle benzer sonuçlar verdiği belirtiliyor. Ailenin diğer üyeleri arasında metinden görsel üreten MAI-Image 2.5 Flash, 43 dili gerçek zamanlıya yakın hızda yazıya döken MAI-Transcribe-1.5, ses üreten MAI-Voice-2 ve onun Flash sürümü ile GitHub odaklı kodlama modeli MAI-Code-1 bulunuyor.

Kuantum tarafında Majorana 2 sürprizi

Microsoft, kuantum bilgisayar alanındaki çalışmalarını da Build 2026'ya taşıdı. Şirket, Majorana 1'in ardından geliştirdiği Majorana 2 kuantum çipini tanıttı. Yetkililer, yeni çipin selefine kıyasla yaklaşık bin kat daha doğru sonuç verdiğini açıkladı. Microsoft, Majorana 2'nin özellikle hata düzeltme konusunda sahayı ileriye taşıyacak bir adım olduğunu savunuyor. Kuantum bilgisayarların ticari kullanıma ne zaman geçeceği hâlâ belirsizliğini korusa da şirket, attığı bu adımın sektör için referans noktası olacağına inanıyor.

Scout asistanı ve Project Solara işletim sistemi

Şirketlerin iş süreçlerini hızlandırmak için tasarlanan Scout asistanı, Build 2026'nın öne çıkan kurumsal duyurularından biri oldu. OpenAI bünyesindeki açık kaynak OpenClaw projesinin temeline inşa edilen Scout, Microsoft 365 uygulamalarıyla entegre çalışıyor. Takvim düzenleme, masraf raporu hazırlama veya e-posta taslağı oluşturma gibi görevlerde çalışanlara yardım ediyor. Masaüstü uygulaması bulunan Scout, ilk aşamada ABD'deki belirli büyük müşterilere açıldı.

Sürpriz duyurulardan biri de Project Solara oldu. Yapay zekâ ajanları için tasarlanan bu yeni işletim sistemi, Windows yerine Android temelli olarak geliştiriliyor. Microsoft, Desk Concept (akıllı ekran) ve Badge Concept (kredi kartı formunda) adlı iki referans cihazla sistemi sergiledi. Şirket, bu cihazları satışa sunmayacağını, Project Solara'nın da henüz erken aşamada bir proje olduğunu duyurdu. Ama işaretler net. Microsoft, ajan çağına özel bir işletim sistemi arayışında ciddi.

Build 2026, sadece bir konferans değil, şirketin önümüzdeki döneme dair yön haritası olarak da okunuyor. Yapay zekâ, kuantum ve ajan tabanlı yazılım üçgeninde şekillenen yeni bir Microsoft portresi var. Bu portrenin ne kadarının sahaya ineceğini ise önümüzdeki aylar gösterecek.

