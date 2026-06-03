Mayıs 2026 sıralaması, geçen aya göre sessiz bir değişime sahne oldu. Zirvede Red Magic 11 Pro var. Hemen arkasında 3 milyon 876 bin puanla OPPO Find X9 Ultra geliyor. Üçüncülük koltuğunda HONOR WIN oturuyor. Telefon, 3 milyon 764 bin puanla listeye damgasını vurdu. Dördüncü sırada iQOO 15, beşinci sırada Poco F8 Ultra var. Listenin alt yarısında ise OnePlus 15, Xiaomi 17 Ultra ve Samsung Galaxy S26 Ultra sıralanıyor. İlk 10'daki tek MediaTek işlemcili telefon, OPPO Find X9 Pro oldu. Cihaz, MediaTek Dimensity 9500 yonga setiyle 3 milyon 311 bin puan alarak dokuzuncu sıraya yerleşti. Listenin son sırasında ise 3 milyon 289 bin puanla Mi 17 bulunuyor.

AnTuTu Mayıs 2026 listesinde dikkat çeken detaylar

Listenin en çarpıcı tarafı, puan farklarının ne kadar dar olduğu. Zirvedeki Red Magic 11 Pro ile onuncu sıradaki Mi 17 arasında sadece 675 bin puanlık bir fark var. Bu da 2026 model Android amiral gemilerinin performans açısından birbirine ne kadar yaklaştığını gösteriyor. Bir başka dikkat çekici nokta, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin ne denli dominant olduğu. İlk 10'daki 10 telefondan 9'unda bu yonga seti bulunuyor. MediaTek ise listenin giriş bölümünde tek temsilciyle yer alabiliyor.

Test sonuçlarına bakıldığında işlemci, grafik birimi, bellek ve kullanıcı deneyimi olmak üzere dört ayrı kategoride puanlama yapıldığı görülüyor. Red Magic 11 Pro, GPU testinde 1 milyon 449 bin puanla en yüksek grafik performansını sergileyen cihaz oldu. OPPO Find X9 Ultra ise 515 bin 740 puanla bellek testinde zirvede. Bu detay, telefonların hangi alanlarda öne çıktığını anlamak için önemli bir gösterge.

AnTuTu sıralaması ne anlatıyor?

AnTuTu listesi, tek başına bir telefonun ne kadar iyi olduğunu göstermiyor. Sentetik bir test olan AnTuTu, belirli senaryolar altında donanımın sınırlarını zorluyor. Gerçek kullanımda oyun, kamera, batarya ömrü ve yazılım optimizasyonu gibi pek çok farklı etken devreye giriyor. Yine de piyasadaki en güçlü Android modellerini karşılaştırmak isteyenler için AnTuTu, hâlâ en bilinen referans noktası. Mayıs 2026 sıralaması da bu çerçevede değerlendirilmeli. Haziran listesi merakla bekleniyor. Yeni çıkacak Snapdragon 8 Elite Gen 5+ işlemcili modellerin tabloyu nasıl değiştireceği, sonraki ayın en çok konuşulan konularından biri olacak.