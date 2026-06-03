Son Mühür - İstanbul Havalimanı’nda bir dilim baklavanın 8 Euro’ya, yaklaşık 427 TL’ye satıldığını gören yolcunun tepkisi gündem oldu. Fiyat karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen yolcu, “Ben fiyat algımı tamamen yitirdim” ifadelerini kullandı.

Fiyatı şoke etti

İstanbul Havalimanı bünyesinde faaliyet gösteren bir ticari işletmede satışa sunulan bir dilim baklavanın fiyatı, bir yolcunun tepkisini çekti. Havalimanını kullanan bir yolcu, kafeterya bölümünde bir dilim baklavanın fiyat etiketinde 8 Euro yazısını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Fiyatı yüksek bulan ve duruma tepki gösteren yolcu, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde işletmedeki menü ve fiyat etiketinin net bir şekilde yer aldığı görülürken, yolcunun duruma yönelik eleştirileri de kayıtlara yansıdı.

"Şu görüntüyü gördükten sonra...''

Görüntüleri kayda alan yolcu, fiyat etiketini göstererek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Yolcu, "Şu görüntüyü gördükten sonra herhangi bir ülkeye artık pahalı diyemiyorum. Ben fiyat algımı tamamen yitirdim." sözleriyle tepkisini ifade etti.