Son Mühür - Türk televizyonlarının tanınan isimlerinden Reha Muhtar’ın 66 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, yıllar önce yaptığı dikkat çekici paylaşım yeniden gündeme geldi. Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur hakkında kullandığı ifadeler, vefat haberinin ardından sosyal medyada yeniden tartışılmaya başlandı.

Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmasının ardından Muğla’nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kalp yetmezliği teşhisi konulan Muhtar, yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi verirken doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ünlü televizyoncunun vefat haberi, medya ve sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Vasiyeti gündeme geldi

Reha Muhtar’ın vefat haberinin ardından, geçtiğimiz yıl yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları yeniden gündeme geldi. Muhtar’ın, Ferdi Tayfur’un ailesiyle yaşadığı sorunlara değinerek benzer durumların kendi hayatında yaşanmasını istemediğini söylediği ifadeler tekrar konuşulmaya başlandı.

Muhtar paylaşımında, "Ferdi Tayfur'un annesinin etkisindeki kızıyla yaşarken görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar, umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o..." ifadelerini kullandı.

''Cenazeme gelmesin...''

Reha Muhtar’ın en çok gündem olan açıklamalarından biri de eski eşi Deniz Uğur hakkında yaptığı paylaşım olmuştu. Muhtar, söz konusu paylaşımında “Vasiyetimdir, ölürsem cenazeme gelmesin” ifadelerini kullanmıştı.

Velayet krizi yasanmıştı

Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasındaki anlaşmazlıkların odağında uzun yıllar çocuklarının velayeti yer aldı. Çift, 2010 yılında yollarını ayırırken imzaladıkları protokol kapsamında ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz’in velayetinin Reha Muhtar’da kalması konusunda uzlaşmaya vardı.

İlerleyen süreçte taraflar arasında velayet konusunda yeniden hukuki mücadele başladı. Deniz Uğur’un mahkemeye başvurmasının ardından alınan kararla çocukların velayeti anneye verildi.

Öte yandan Reha Muhtar’ın 2024 yılında geçirdiği beyin kanaması sonrası yaşanan gelişmeler de aile içindeki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Deniz Uğur, oğlu Poyraz’ın kaçırıldığını öne sürerek sanatçı Nilüfer ile kızını suçladı. Nilüfer ise iddiaları kabul etmezken, Poyraz yayımladığı videoda kaçırılmadığını belirterek kamuoyuna açıklama yaptı.