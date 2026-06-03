Son Mühür - Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), etkisini giderek artıran El Nino’nun 2026 yılının geri kalanında da güçlenmesini sürdürebileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu hava olayının dünya genelinde daha fazla aşırı iklim olayını tetikleyebileceği belirtilirken, meteoroloji uzmanlarının tahminlerinin mevcut sürecin şimdiye kadar kaydedilen en güçlü El Nino dönemlerinden biri olabileceğine işaret ettiği aktarıldı.

El Nino uyarısı

Meteoroloji uzmanları, yaklaşan büyük doğa olayına ilişkin göstergelerin oldukça güçlü olduğunu belirterek, yaşanabilecek El Nino sürecinin tarihin en etkili örneklerinden biri olabileceğine dikkat çekiyor. Son aylarda özellikle Güney Amerika kıyıları ile Pasifik Okyanusu’nun orta kesimlerinde ölçülen sıcaklık artışları, sistemin giderek güçlendiğini ortaya koyuyor. Uydu verileri, şamandıralar ve okyanus ölçüm araçlarından elde edilen bilgiler ise Pasifik boyunca yüzlerce metre derinlikte ilerleyen dev sıcak su kütlesinin bazı bölgelerde normalin 6 derece üzerine çıktığını gösteriyor.

2026 sonunda zirve yapabilir

Uzman değerlendirmelerine göre mevcut atmosfer ve okyanus göstergeleri, El Nino’nun 2026 boyunca etkisini artırarak yıl sonuna doğru zirve seviyeye ulaşabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle küresel etkilerin en yoğun şekilde 2026’nın son döneminde ve 2027’nin ilk aylarında hissedilmesi bekleniyor. Bilim insanları, uzun süre yüksek seyreden deniz yüzeyi sıcaklıklarının “güçlü El Nino” hatta “süper El Nino” ihtimalini kuvvetlendirdiğini ifade ediyor.

İklim dengesi etkileniyor

El Nino, tropikal Pasifik’teki rüzgar sistemlerinin değişmesiyle sıcak okyanus sularının doğuya kayması sonucu oluşuyor. Bu süreç yalnızca denizleri değil, atmosfer dolaşımını da etkileyerek dünya genelindeki yağış rejimleri ve sıcaklık dengelerinde büyük değişimlere yol açabiliyor. Uzmanlara göre güçlü bir El Nino; Güney Amerika, Güneydoğu Asya ve Avustralya’nın bazı bölgelerinde kuraklık ve orman yangını riskini artırabilirken, Hindistan’daki muson yağışlarını zayıflatabilir. Afrika Boynuzu’nun bazı kesimlerinde daha kurak koşullar görülmesi beklenirken, ABD’nin güney eyaletlerinde ise aşırı yağış ve sel riskinin yükselebileceği belirtiliyor.

Geçmiş yıllara göre daha sert geçecek

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle dünya genelinde sıcaklıkların zaten rekor seviyelerde seyrettiği bir dönemde yaşanacak El Nino’nun etkilerinin geçmiş yıllara kıyasla daha sert hissedilebileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar; aşırı sıcak hava dalgaları, kuraklık, şiddetli yağışlar ve tarımsal kayıpların küresel ekonomi üzerinde de ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor. İklim bilimciler, mevcut tablonun devam etmesi halinde 2027 yılının tarihin en sıcak yıllarından biri olabileceğini değerlendiriyor.