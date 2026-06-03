Son Mühür - Bodrum’da geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar’dan üzücü haber geldi. Uzun yıllar ekranlarda görev yapan Muhtar, bir süredir devam eden tedavisinin ardından 66 yaşında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Reha Muhtar, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle Bodrum’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından Muhtar’a kalp yetmezliği teşhisi konulurken, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Muhtar’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Türk televizyonculuğu ve haber dünyasının tanınan isimlerinden Reha Muhtar’ın vefat haberi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Yıllarca ekranlarda sunduğu haber bültenleri ve programlarla geniş kitlelere ulaşan Muhtar, medya sektöründe bıraktığı izlerle hafızalarda yer edindi.

Reha Muhtar'ın kariyeri

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959’da İstanbul’da dünyaya geldi. Televizyon programcılığı, yorumculuk ve haber sunuculuğu alanlarında uzun yıllar görev yapan Muhtar, Türk medya dünyasının en tanınan isimlerinden biri oldu.

Kerkük kökenli Irak Türkmeni bir ailenin çocuğu olan Muhtar, babasının Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışması nedeniyle çocukluk yıllarını Ankara ve İstanbul arasında geçirdi. Eğitim hayatını TED Ankara Koleji’nde tamamlayan Muhtar, ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’ndan mezun oldu.

Gazeteciliğe 1980 yılında başlayan Muhtar, bir yıl sonra Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda dış politika ve siyaset muhabiri olarak görev aldı. Daha sonra TRT’ye geçen deneyimli gazeteci, Atina muhabirliği döneminde adını geniş kitlelere duyurdu. Bu süreçte briç alanında da başarı elde ederek Yunanistan briç şampiyonu oldu.

1990’lı yıllardan itibaren televizyon ekranlarının dikkat çeken yüzlerinden biri haline gelen Muhtar; TRT, Kanal D, Show TV, Star TV, atv, FOX, CNN Türk ve Kanaltürk gibi birçok önemli medya kuruluşunda haber sunuculuğu, programcılık ve yöneticilik yaptı. Özellikle “Ateş Hattı”, “Çapraz Ateş”, “Pişşti” ve “Çok Farklı” gibi programlarla hafızalarda yer edindi.

Özel yaşamıyla da sık sık gündeme gelen Reha Muhtar, gazeteci Selin Çağlayan ile evlilik yaptı. Sanatçı Nilüfer, şarkıcı Gülşen ve oyuncu Deniz Uğur ile yaşadığı ilişkiler magazin basınında geniş yer buldu. Muhtar’ın Deniz Uğur ile ilişkisinden Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunuyor.