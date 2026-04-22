Son Mühür- Hem Kemal Kılıçdaroğlu döneminde hem de Özgür Özel'in liderliği sürecinde CHP'nin en etkili isimleri arasında yer almayı başaran Onursal Adıgüzel, dört gündür gözaltına tutulduğu soruşturma kapsamında tutuklandı.

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik ihale, imar ve iskan süreçlerinde rüşvet soruştuması kapsamında gözaltına alınan Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Psikolojik işkence yapıldı...



Onursal Adıgüzel'i yalnız bırakmayan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik,

''Saat sabah 06:30.

Yol arkadaşlarımız, dört gün Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde, 24 saat de Kartal Adliyesi’nde psikolojik işkenceye maruz bırakıldılar.

Savcılık sevk yazısı ve avukatlara görüş izni verilmediği için ifadeler bu saate kadar uzadı.

Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve belediye emekçileri; husumet güden birisinin, kıskaca alınan bir iş insanının ve bir sosyal medya trolünün iftiraları ile tutuklandı.

Onursal Adıgüzel Ataşehir'in rekor oyla seçilmiş başkanıdır. Bugünkü tutuklama kararı, halk iradesine dönük sürmekte olan ve direndiğimiz darbe girişiminin bir parçasıdır.'' sözleriyle Adıgüzel'in tutuklanma kararına tepki gösterdi.

Bir avuç azınlık...



''Tüm Türkiye, halkın iradesine açıktan savaş açıldığını görmelidir'' vurgusunda bulunan Özgür Çelik,

''Sadece CHP'li belediyelere ve muhaliflere karşı çalışan siyasallaşmış bir yargı kliği, bir avuç azınlık iktidarını sürdürsün diye hukuku katletmektedir.

Herkes bilsin ki, iktidar yürüyüşümüz sürecek!

Zulme karşı direnişimiz sürecek!

Adalet mücadelemiz sürecek!

Çok denediler ama 103 yıldır kimse ne partimizi, ne ülkemizi, ne halkımızı teslim alamadı. Bundan sonra da teslim alamayacak!'' mesajı verdi.