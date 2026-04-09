Komedyen Tuba Ulu, sahne performansı sırasında Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.
Soruşturma başlatıldı
Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ulu’nun gösterisi sırasında sarf ettiği sözlerin sosyal medya platformlarında yayılması üzerine inceleme başlatıldı. İncelemede, söz konusu ifadelerin “aleni şekilde müstehcenlik içerdiği ve tarihi, milli ve manevi değerlere hakaret niteliği taşıdığı” değerlendirildi.
Emniyet ekipleri harekete geçti
Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuba Ulu’yu gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.