Türkiye genelinde 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenen sınavların ardından, sonuçlar 21 Temmuz'da adayların erişimine sunulmuştu. TYT, AYT ve YDT oturumlarında toplam 11 adayın birinciliği göğüslediği o zorlu dönemin ardından, şimdi geleceği şekillendirecek liste hazırlıkları sürüyor. Hayallerindeki mesleğe kavuşmak isteyen gençler, başarı sıralamaları ışığında Türkiye ile KKTC'deki üniversiteler için yerleştirme işlemlerini tamamlayacak. Gözler kurumun belirlediği resmi takvime ve yayınlanan kılavuza çevrildi.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK, NASIL YAPILACAK?

Üniversite tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar yerleşmek istedikleri bölümleri 29 Temmuz ile 10 Ağustos arasında sisteme girecek.

Süreç sadece kurumun "ais.osym.gov.tr" uzantılı resmi internet sitesi üzerinden yürütülecek. İşlemler esnasında T.C. kimlik numarası ve adaya özel şifre kullanılacak. Faks, posta ya da e-posta yoluyla gönderilen belge ve listeler kesinlikle geçersiz sayılacak.

Kurum yetkilileri kılavuz konusunda da önemli bir uyarıda bulundu. Adaylara ön bilgi sağlamak için 21-28 Temmuz tarihleri arasında 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlanmıştı. Listeler kesinleştirilmeden önce bu güncel rehberin tekrar incelenmesi isteniyor.

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2026 İÇİN KAÇ OLARAK BELİRLENDİ?

Bu yıl toplam 805 bin 747 kişi üniversiteli olma şansı yakalayacak. Dağılım lisans programlarına 407 bin 80, ön lisans eğitimlerine 371 bin 476, özel yetenek sınavıyla alım yapan yerlere ise 27 bin 191 şeklinde kurgulandı.

Devlet üniversiteleri 602 bin 117 kişilik devasa bir dilimi oluşturuyor. Vakıf üniversiteleri 184 bin 914, KKTC'deki okullar ise 18 bin 716 öğrenci kabul edecek.

Özel durumu bulunan vatandaşlar için de ayrıcalıklar tanımlandı. Okul birincileri 17 bin 862, 34 yaşını geçmiş kadınlar 10 bin 363, gazi ve şehit yakınları ise 3 bin 673 kişilik kontenjandan yararlanacak.

ÖSYM YKS TERCİH HAKKI KAÇ TANE?

Her adayın listesine tam 24 bölüm yazma hakkı bulunuyor. Uzmanlar ilk sıralara, puana bakılmaksızın en çok arzulanan eğitim programlarının yazılmasını öneriyor.

Kayıt hakkı kazanıldığında gidilmek istenmeyen bir bölümün listeye asla eklenmemesi gerekiyor. Yerleştirme puanı yüksek olan öğrenciye öncelik tanınan bu sistemde, kazanılan programın altındaki tüm seçenekler otomatik olarak iptal ediliyor. Sisteme girilen ve kazanılan yeri daha düşük puanlı başka bir alanla değiştirmek mümkün olmuyor.

YENİ AÇILAN BÖLÜMLER VE BAŞARI BARAJLARI NELER?

Yapay zeka odaklı yepyeni programlar ilk defa eğitim hayatına katılıyor. YÖK bu sene 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programı sisteme entegre etti. Lisansta "Felsefe ve Yapay Zeka" 18, "Tarih ve Yapay Zeka" ile "İşletme ve Yapay Zeka" 10'ar, "Finansal Teknoloji" ve "Balıkçılık Teknolojisi" 30'ar, "Biyoteknoloji ve Genetik" ile "Paramedik" ise 40'ar öğrenci alacak.

Ön lisansta "Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama" 80, "Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği" 105, "Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği" 90, "Dijital Oyun Teknolojileri" 60 öğrenciyi ağırlayacak. "Mobil Güvenlik Teknolojileri", "İlaç Üretim Teknolojisi", "Laboratuvar Hayvanları", "Balıkçılık Teknolojisi" ve "Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon" bölümlerine ise 30'ar kişi yerleşecek. Açık öğretim fakültelerine eklenen "Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı" ile "Yapay Zeka Destekli Kodlama" 250'şer kişilik yer ayırdı. Yeni açılan tüm bu bölümlere toplam 1163 öğrenci girecek.

Gözde bölümlerin sayıları da netleşti. Tıbba 18 bin 627, hemşireliğe 16 bin 845, bilgisayar mühendisliğine 13 bin 430, psikolojiye 10 bin 465, hukuka 8 bin 812, diş hekimliğine 6 bin 587, fizyoterapi ve rehabilitasyona 5 bin 98, mimarlığa 3 bin 906, beslenme ve diyetetiğe 3 bin 539, eczacılığa 3 bin 166 kişi girebilecek.

Son olarak bazı bölümlerdeki başarı sırası barajlarına dikkat edilmesi şart. Hukuk fakültesi barajı 125 binden 100 bine çekildi. Adayların tıp için 50 bin, diş hekimliği için 80 bin, eczacılık için 100 bin, mimarlık (sayısal) için 250 bin ve öğretmenlik için ilgili puan türünde 300 bin başarı sırası barajını aşması isteniyor.