Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen 2. İletişim Şurası’nda kürsüye çıktı. Konuşmasının odağında dezenformasyon mücadelesi ve 6 Şubat depremleri sonrası yaşanan adli süreçler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, felaket günlerinde yani 6 Şubat depremlerinde yürütülen algı operasyonlarına değinerek mesajını net verdi. Haluk Levent'in de tutuklu bulunduğu yargı süreci devam ederken gelen bu açıklamalar salonda geniş yankı buldu.

"Hesap veriyorlar"

Deprem döneminde devlet ile milletin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını belirten Erdoğan, açılan soruşturmalara işaret etti.

"Ortaya dökülen bilgi ve belgeler, 6 Şubat sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini net biçimde gösteriyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Ucu nereye varırsa varsın, gerilimden medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan kutuplaşma üzerinden prim yapılmasına müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Kararlılık mesajı verdi.

Dezenformasyona milli güvenlik vurgusu

Süreçte çok farklı kesimlerin organize hareket ettiğini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya fenomeninden oyuncusuna kadar geniş bir kitlenin bu yıpratma savaşına dahil olduğunu söyledi.

Bir yandan afetzedelerin yardımına koşarken diğer yandan köpürtülen yalan haberlerle boğuştuklarını ifade eden Erdoğan, "Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi, ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz" dedi.

"Kendi hikayemizi anlatacağız"

Konuşmasının son bölümünde Türkiye'nin uluslararası alandaki imajına değinen Erdoğan, medeniyet değerlerinden beslenen güçlü bir vizyon inşa ettiklerini belirtti. Türkiye’nin başkalarının kaleme aldığı karalama amaçlı içeriklerle değil, kendi köklü kültürünü yansıtan eserlerle tanınması gerektiğinin altını çizdi.

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