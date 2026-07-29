İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü saflarında mahalle ve çarşı bekçisi unvanıyla çalışmayı hedefleyen gençler, yeni döneme ait başvuru kılavuzunu sabırsızlıkla bekliyor. Geçtiğimiz nisan ayında Resmî Gazete üzerinden duyurulan mevzuat güncellemeleri, adayların başvuru süreçlerine yönelik araştırmalarını epey hızlandırdı. Askerlikten yaş sınırına kadar birçok kural yeniden şekillenirken, binlerce kişi gözünü Polis Akademisi Başkanlığı cephesinden gelecek açıklamalara dikti. Peki süreçte son durum ne?

2026 YENİ BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Temmuz 2026 sonu itibarıyla Polis Akademisi Başkanlığı veya İçişleri Bakanlığı kaynaklarından henüz resmi bir başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Kesinleşmiş bir kadro sayısı da şimdilik ufukta görünmüyor. Taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere her sene planlanan bu alımlar için gençlerin bekleyişi sürüyor. Önümüzdeki günlerde herhangi bir duyuru yapıldığı anda, ilan detayları anında haber içeriklerimize yansıyacak.

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI KAÇ?

Yenilenen yönetmeliğe göre adayların 18 ile 31 yaş aralığında olması ve en az lise diplomasına sahip bulunması isteniyor. Türk vatandaşı olma kuralı yerini korurken, yeni sistemde ikamet ve askerlik durumu çok daha belirleyici bir konuma geldi. İşe alım prosedürlerinde artık bu detaylar titizlikle inceleniyor.

Düzenlemelerin ardından söz konusu şartları taşıyan adaylar, yayınlanacak kılavuzla birlikte müracaatlarını sorunsuz şekilde tamamlayabilecek.

BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL DÜZENLENDİ?

Bekçilerin mesaisi haftalık 40 saat olarak karara bağlandı ve görev saatleri gece esasına dayandırılarak genellikle güneş battıktan sonra başlayıp gün doğumuna dek sürüyor. Ancak emniyet ve asayiş ihtiyaçları, personel eksiği ya da görev yoğunluğu gibi acil hallerde vali onayı devreye girebiliyor. Bu tür durumlarda çalışma süresi haftalık en fazla 56 saate kadar çıkabiliyor. Fazladan mesai yapılan her saat, daha sonra personele dinlenme hakkı şeklinde geri dönüyor.

Salgın hastalık, doğal afet, terör olayları, toplumsal hareketlilik veya mevsimsel zorluklar gibi kamu düzenini etkileyen olağanüstü anlarda ise Bakan onayı alınıyor. Böylece ekiplerin gece saatleri dışındaki dilimlerde de aktif görevlendirilmesinin önü açılıyor.

BEKÇİLERİN ARAMA YETKİSİ VE DEVRİYE KURALLARI NELER?

Devriye faaliyetleri en az iki personelle yürütülüyor ve kıdemli olan bekçi amir vasfıyla sağ tarafta yürüyor. Sokaklarda suçun önüne geçmek için zaman zaman tek düdük sesiyle uyarı veriliyor. Silahlar görev anında mutlaka kılıfında tutuluyor, sadece tehlike anlarında kullanıma hazır hale getiriliyor. Araçlı devriye görevleri ise kesinlikle genel kolluk kuvvetlerinin gözetiminde yapılıyor.

Arama yetkilerine gelince sınırlar oldukça net çizildi. Silah veya tehlikeli madde şüphesi doğduğunda bekçiler, durdurdukları kişilerin üzerinde yalnızca dıştan elle yoklama yapabiliyor. Görevlilerin detaylı üst veya araç araması yapma yetkisi bulunmuyor. Arabalarda sadece dışarıdan bakıldığında rahatça görülebilen iç kısımlar kontrol edilebiliyor.