Son Mühür- Siyasi gündemi hareketlendiren belediyelere yönelik operasyon haberlerinin bu seferki adresi İstanbul Üsküdar Belediyesi'ydi.

Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddiasına ilişkin düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplamda 1 milyon 78 bin 870 lira bedelli çok sayıda paravan nitelikte "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi imzalandığı vurgulanarak, bu sözleşmelerle 361 milyon 392 bin 264 liranın gayriresmi olarak yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden icbar suretiyle elde edildiği öne sürüldü.

Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına CHP Genel Merkezi'nden ilk yorum Parti Sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi.

Tutuksuz yargılama esas olmalı...



''Bu sabah Üsküdar Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyon, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik art arda yürütülen adli süreçlerin yeni bir örneği olmuştur'' hatırlatmasında bulunan Sarı,

''Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi ve tutuksuz yargılamanın esas alınması zorunludur.

Adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz'' mesajı verdi.

