Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar gerçekleştirmek amacıyla Türkiye'ye gelen Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı İki liderin yapmış olduğu görüşme sonrasında gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, enerji, ticaret ve stratejik ortaklık başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini artıracak önemli mesajlar üzerinde duruldu. Görüşmenin en dikkat çeken başlığı olarak ise Kerkük sahalarını kapsayan enerji anlaşması olarak dikkat çekti.

Yeni hedef kapsamlı enerji iş birliği anlaşması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Irak arasındaki enerji iş birliğinin yeni bir döneme girdiğini ifade ederek, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması'nın sona erdiğinin altını çizdi.

Yeni süreçte iki ülkenin karşılıklı çıkarlarını gözeten kapsamlı bir enerji iş birliği anlaşmasının hayata konmasını amaçladıklarını söyleyen Erdoğan, British Petroleum (BP) tarafından işletilen Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmesini enerji alanındaki iş birliği çerçevesinde tarihi bir gelişme olarak nitelendirdi.

Kritik imzalar atıldı!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda resmi imza töreni düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılım sağladığı törende, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Cem Erdem ile BP Upstream İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew McAuslan anlaşmaya imza atan isimler oldu.

İmzalanan anlaşma çerçevesinde Türkiye'nin, Kerkük'teki önemli petrol sahalarında uluslararası ortaklık yapısına dahil edildiği ifade edildi.

Kerkük'te yüzde 15 pay sahibi olacak!

Bakan Bayraktar, anlaşmanın Türkiye'nin enerji vizyonu açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, TPAO'nun konsorsiyumdaki payının yüzde 15 olacağını duyurdu.

Önemli üretim sahalarını kapsıyor!

Anlaşmanın; Kerkük'te yer alan Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsadığı ifade edildi.

İlk etapta 3 milyar varil petrol eşdeğeri kaynağa sahip olduğu düşünülen sahaların, ilave arama ve üretim potansiyeliyle de dikkat çektiği belirtildi.

İş birliğinin kapsamı genişletilecek!

İmza töreni sonrasında Bakan Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ile Irak Elektrik Bakanı Ali Saadi Vehib ile de buluştu.

Görüşmelerde petrol ve doğal gazın yanı sıra elektrik iletim altyapısı ile enerji hatlarının daha verimli kullanılması ve iki ülke arasında yeni ortak projelerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Bakan Bayraktar, Türkiye ile Irak'ın enerji alanındaki mevcut altyapıyı en etkin şekilde değerlendirme konusunda ortak iradeye sahip olduğunu ifade ederek, karşılıklı fayda sunacak projelerle enerji ortaklığının daha da artırılmasının amaçlandığını söyledi.