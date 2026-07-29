Son Mühür - Ön soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi'nde düzenlenen operasyonda, yapı ruhsatı ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

İhbarlar ve ifadeler soruşturmayı başlattı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim çalışanları hakkında inceleme başlatıldı. Soruşturmanın; yapılan ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda başlatıldığı bildirildi.

"Kriptolu haberleşmeyle ruhsat süreci yönetildi" iddiası

Başsavcılığın açıklamasına göre, yapı ruhsatı verme yetkisi bulunmayan Kent A.Ş. görevlilerinin kriptolu bir haberleşme uygulaması üzerinden oluşturulan iletişim ağıyla belediye personelini yönlendirdiği öne sürüldü. İddiaya göre, ada ve parsel bazlı renklendirilmiş tablolar hazırlanarak ruhsat süreçleri bu sistem üzerinden koordine edildi.

1 milyar lirayı aşan danışmanlık sözleşmesi

Soruşturmada, Kent A.Ş. ile çeşitli müteahhitler arasında toplam değeri 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 TL'yi bulan çok sayıda "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi imzalandığı tespit edildi. MASAK verileri ve dosyadaki delillere göre bu sözleşmeler kapsamında bugüne kadar 361 milyon 392 bin 264 TL tahsil edildiği belirtildi.

Rüşvet ve zorunlu sözleşme iddiası

Dosyada yer alan iddialara göre bazı müteahhitlerin yapı ruhsatı alabilmek için Kent A.Ş. ile danışmanlık sözleşmesi imzalamaya mecbur bırakıldığı öne sürüldü. Ayrıca mevzuata aykırı şekilde düzenlenen iskan ruhsatları karşılığında rüşvet alındığı, bazı ödemelerin ise Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanı U.M.'ye parça parça teslim edildiğinin HTS kayıtları, baz istasyonu verileri ve şüpheli ifadeleriyle desteklendiği iddia edildi.

Bağış protokolü detayı

Başsavcılık açıklamasında, nakit ödeme yapmak istemeyen bazı müteahhit firmalara ise bağış protokolü imzalatıldığı ve bunun karşılığında çeşitli tadilat işlerinin üstlenildiğinin belirlendiği ifade edildi.

11 adrese eş zamanlı operan

Soruşturma kapsamında 29 Temmuz'da İstanbul'da 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.