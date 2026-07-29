Son Mühür - Uşak Belediyesi'ni sallayan yolsuzluk soruşturması sürüyor. Aylar öncesinde ilk operasyonun gerçekleştiği Uşak Belediyesi'ne Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden el attı. Soruşturmayı derinleştiren Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve iddiaya göre görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalışmayı sürdüren 17 kişi olduğunu belirledi.

HTS ve kamera kayıtlarıyla kanıtlandı

Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel ve eğlence mekanlarında çalışan personelin maaşının belediye kasasından ödendiği HTS ve kamera kayıtlarıyla kanıtlandığı da iddialar arasında yer aldı.

Kamu zararı dudak uçuklattı

17 şüpheliye operasyon düzenlenirken kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lirayı bulduğu tespit edildi.

Personel Limited Şirketi – Beden İşçisi: 146.447,10 TL sigorta primine esas kazanç, 1.125,17 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi, genel toplam: 147.572,27 TL

Sosyal Tesisler – Beden İşçisi: 15.473,20 TL sigorta primine esas kazanç

Sosyal Tesisler – Birim Sorumlusu: 97.544,08 TL sigorta primine esas kazanç, 1.131,28 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi, genel toplam: 1.043.110,75 TL

Personel Limited Şirketi – Beden İşçisi: 928.962,19 TL sigorta primine esas kazanç

UB Maden ve Yatırım – Servis Elemanı: 90.011,25 TL sigorta primine esas kazanç

UB Maden ve Yatırım – Parke Döşemecisi: 19.730,02 TL sigorta primine esas kazanç

UB Maden ve Yatırım – Servis Elemanı: 175.204,80 TL sigorta primine esas kazanç, 577,90 TL geçici iş göremezlik ödemesi, 1.964,55 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi, genel toplam: 846.823,01 TL

Personel Limited Şirketi – Servis Elemanı: 559.334,49 TL sigorta primine esas kazanç

Personel Limited Şirketi – Beden İşçisi: 939.390,75 TL sigorta primine esas kazanç, 2.225,64 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi, genel toplam: 941.616,39 TL

Personel Limited Şirketi – Beden İşçisi: 1.130.362,54 TL sigorta primine esas kazanç, 6.376,33 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi, genel toplam: 1.136.738,87 TL

Personel Limited Şirketi – Beden İşçisi: 2.551.161,96 TL sigorta primine esas kazanç, 19.427,30 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi, genel toplam: 2.570.589,26 TL

Personel Limited Şirketi – Beden İşçisi: 932.368,03 TL sigorta primine esas kazanç, 4.604,56 TL geçici iş göremezlik ödemesi, 6.878,09 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi, genel toplam: 943.850,68 TL

Personel Limited Şirketi – Beden İşçisi: 113.601,91 TL sigorta primine esas kazanç, 678,34 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi, genel toplam: 114.280,25 TL

Personel Limited Şirketi – Beden İşçisi: 566.052,33 TL sigorta primine esas kazanç, 3.535,68 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi, genel toplam: 569.588,01 TL

Personel Limited Şirketi – Beden İşçisi: 270.858,65 TL sigorta primine esas kazanç, 791,08 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi, genel toplam: 271.649,73 TL

Personel Limited Şirketi – Beden İşçisi: 1.149.643,29 TL sigorta primine esas kazanç, 1.199,76 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi, genel toplam: 1.150.843,05 TL

Personel Limited Şirketi – Beden İşçisi: 599.041,19 TL sigorta primine esas kazanç, 810,03 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi, genel toplam: 599.851,22 TL

Personel Limited Şirketi – Beden İşçisi: 586.590,04 TL sigorta primine esas kazanç, 1.104,13 TL geçici iş göremezlik ödemesi, 1.950,86 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi, genel toplam: 589.645,03 TL

UB Maden ve Yatırım – Temizlik Görevlisi: 452.552,37 TL sigorta primine esas kazanç, 6.626,59 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi, genel toplam: 459.178,96 TL

Personel Limited Şirketi – Beden İşçisi: 216.243,97 TL sigorta primine esas kazanç, 6.901,55 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi, genel toplam: 223.145,52 TL

Personel Limited Şirketi – Beden İşçisi: 717.000,88 TL sigorta primine esas kazanç, 1.124,25 TL geçici iş göremezlik ödemesi, 2.567,12 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi, genel toplam: 720.692,25 TL

UB Maden ve Yatırım – Servis Elemanı: 129.196,54 TL sigorta primine esas kazanç, 5.663,90 TL geçici iş göremezlik ödemesi, 3.349,47 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi, genel toplam: 138.209,91 TL

Personel Limited Şirketi – Beden İşçisi: 456.426,19 TL sigorta primine esas kazanç, 356,00 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi, genel toplam: 456.782,19 TL

Personel Limited Şirketi – Beden İşçisi: 778.462,24 TL sigorta primine esas kazanç, 4.599,51 TL geçici iş göremezlik ödemesi, 7.550,30 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi, genel toplam: 790.612,05 TL

Personel Limited Şirketi – Beden İşçisi: 2.560.653,01 TL sigorta primine esas kazanç, 1.115,42 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi, genel toplam: 2.561.768,43 TL

Personel Limited Şirketi – Beden İşçisi: 587.577,74 TL sigorta primine esas kazanç, 2.114,57 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi, genel toplam: 589.692,31 TL

Toplam: 16.769.890,76 TL sigorta primine esas kazanç + 17.674,25 TL geçici iş göremezlik ödemesi + 78.675,13 TL sağlık yardımı/hastane ödemesi = 16.866.240,14 TL.

Uşak Belediyesi'nde önceden ne olmuştu?

Uşak Belediyesi'ne mart ayında bir operasyon düzenlenmişti. Gerçekleşen operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberinde dokuz şüpheli tutuklanmıştı. Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Özkan Yalım'ın parti üyeliği Cumhuriyet Halk Partisi tarafından askıya alınmıştı. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'a belediye tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma ve oluşan farkın rüşvet olarak alınması gibi suçlamalar yöneltilmişti.