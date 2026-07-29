Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan "Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları ile Cezaların Tahsiline İlişkin Yönetmelik", 29 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girmiş oldu. Yeni yönetmelik çerçevesinde, yabancı plakalı araçların ücretli otoyol geçişleri, ihlalli geçişlerde uygulanacak cezalar ve tahsilat süreçlerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlemeye tabi tutuldu.

HGS aboneliği ve yeterli bakiye!

Yönetmelik çerçevesinde yabancı plakalı araçların ücretli karayollarından yararlanabilmesi için Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) veya geçerli bir elektronik geçiş sistemine abone olması ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurması zorunlu olacak.

Onlar ceza ödemeyecekler!

Yeni düzenleme çerçevesinde geçiş ücretini ödemeden otoyoldan yararlanan yabancı plakalı araçlara, geçiş ücretine ek olarak dört katı tutarında idari para cezası uygulanmış olacak.

Ancak yönetmelik, erken ödeme gerçekleştiren sürücülere önemli bir avantajı da beraberinde getiriyor.

Bu çerçevede;

- Ödemesiz geçişten sonraki 15 gün içinde yalnızca geçiş ücretini ödeyenlerden idari para cezası alınmayacak.

- 15 ila 45 gün arasında ödeme yapanlar ise geçiş ücretine ek olarak geçiş ücreti kadar ceza ödeyecek.

- 45 günün ardından ödeme yapılması halinde ise geçiş ücretinin dört katı tutarında idari para cezası tahsil edilecek.

Aynı uygulamanın, yap-işlet-devret modeliyle işletilen özel otoyollar için de geçerli olacağı öğrenildi.

Sınırdan çıkamayacaklar!

Yönetmeliğin dikkat çeken noktalarından biri de yurt dışına çıkış işlemleri ile ilgili oldu.

Bu çerçevede, yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri ve idari para cezaları ülke içerisinde alınmazsa, borç bilgileri elektronik ortamda gümrük sistemine kaydedilecek.

Sınır kapısına gelmiş olan ve borcu olan yabancı plakalı araçların, geçiş ücretleri ile cezaları ödenmeden Türkiye'den ayrılmasına gümrük idareleri tarafından izin verilmeyecek.

Veri paylaşımı elektronik ortamda!

Yeni yönetmelik çerçevesinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında elektronik veri paylaşımı da gerçekleştirildi.

İhlalli geçiş gerçekleştiren yabancı plakalı araçların plaka bilgileri elektronik sistemler üzerinden paylaşılacak ve alınan ücretler ile cezalar ilgili kurumlara otomatik olarak aktarılmış olacak.

