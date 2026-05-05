Son Mühür - ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyulduğu ve güvenlik görevlilerinin kısa süreliğine alarma geçtiği bildirildi. Beyaz Saray’a yakın Independence Caddesi ile 15. Cadde’nin kesişiminde duyulan silah sesleri üzerine bölgede hareketlilik yaşandı. Gizli Servis, Beyaz Saray bahçesindeki muhabirleri tedbir amacıyla brifing odasına aldı.

Alarm kaldırıldı

Silah seslerinin ardından yapılan kontrollerde herhangi bir tehdidin bulunmadığı anlaşılınca alarm durumu kaldırıldı. Beyaz Saray içinde görev yapan bazı muhabirler yaşanan anlara ilişkin görüntüleri paylaşırken, Gizli Servis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri kameralara yansıdı.

1 kişi vuruldu

Olayla ilgili Gizli Servis tarafından yapılan açıklamada, Washington'da 15. Cadde ile Bağımsızlık Bulvarı kesişiminde “memur kaynaklı ateşli silah olayı”na müdahale edildiği bildirildi. Açıklamada, bir kişinin kolluk kuvvetlerince vurulduğu, ancak sağlık durumuna ilişkin henüz net bilgi bulunmadığı belirtildi. Yetkililer, acil müdahale ekiplerinin bölgede çalıştığını vurgulayarak vatandaşlardan olay yerinden uzak durmalarını istedi.

Trump'ın konuşması öncesi oldu

Silah seslerinin, Donald Trump’ın Beyaz Saray’da kameralar karşısına geçmesinden kısa süre önce duyulduğu öne sürüldü. Trump’ın Türkiye saatiyle 23.00’te basın karşısına çıkarak açıklamalarda bulunduğu aktarıldı.